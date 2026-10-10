中国“双曼”组合王曼昱／蒯曼星期六（10月10日）以3比1再胜日本组合张本美和／早田希娜，成功卫冕世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯女双冠军。她们不久前也刚在爱知—名古屋亚运会决赛上战胜日本组合夺冠，但当时的比分为4比0。

双方本赛季已交手三次，王曼昱／蒯曼保持着对现世界头号的三连胜。对此，蒯曼说：“对方是世界第一，实力非常强，未来好几年我们可能还会交手很多次。虽然现在保持全胜，但对手不管单打还是配合能力都很出色，毕竟是左右手配。未来对她们还是会有不同困难出现，所以还是要以积极的心态去面对。”

尽管张本美和／早田希娜本季的配对时间不长，但战绩还算亮眼。除了未能战胜王曼昱／蒯曼外，她们夺得了WTT欧洲大满贯瑞典站女双冠军（王曼昱/蒯曼未参赛）。也正因拿到该站冠军，她们的积分超越了王曼昱／蒯曼，登顶女双世界第一。

作为本届中国大满贯头号种子，张本美和／早田希娜一路过关斩将杀进决赛，但她们在世界第二面前实力厚度不足，尤其是默契度还须提升。本场决赛，日本组合首局一度以5比2领先，但随后连丢8分，以11比13告负，可见状态起伏。随后中国组合以11比2拿下次局，尽管第三局以9比11失利，但第四局以11比7胜出，从而赢得冠军。

蒯曼赛后说：“很高兴再次和曼昱姐拿到这个冠军，亚运会也是刚打完不久，这次比赛整个状态与以往的WTT比赛相比都是最好的。不光是场上配合还是默契，都是表现最好的一次，我的整体发挥也比较稳定。但在第一、三局领先时还是有一些保守，落点给的不是特别好，这是要继续改进的地方。”

延伸阅读 WTT中国大满贯 张本美和早田希娜对决王曼昱蒯曼 亚运女双决赛重演

继女双没能复仇后，张本美和在晚上的女单半决赛中同样功亏一篑。她与王曼昱重演亚运会女单半决赛一幕，当时日本小将以1比4输给王曼昱无缘决赛。如今移师北京，她还是以相同的大比分（8比11、7比11、11比7、5比11、8比11）无缘决赛。在此前15次交手中，张本美和只赢过对手一次，可见王曼昱是她难以逾越的一座高山。

王曼昱星期天（11日）将与日本削球手佐藤瞳争夺女单冠军，后者在另一场女单半决赛中以4比1逆转战胜了世界第七、中国的陈幸同，杀进决赛。

继混双夺冠后，韩国好手林钟勋（左）再与吴晙诚联手摘下男双冠军。（WTT中国大满贯提供）

韩国林钟勋继混双后再夺男双冠军

10日晚还进行了男双决赛。韩国组合林钟勋／吴晙诚以3比1力克世界头号、法国的勒布伦兄弟夺得冠军，这是林钟勋继混双后，在本届赛事收获的第二座双打奖杯。

赛后，林钟勋说：“虽然我有很多大满贯的奖杯，但我还是第一次夺得中国大满贯冠军。我们能在这么短的时间内取得这么好的成绩，这让我感到非常欣慰。希望我们在之后的比赛中也能像现在这样，我们也会为此而不断努力。”

法国兄弟中的弟弟菲利克斯·勒布伦除了在男双失意外，男单复赛也以1比4不敌巴西名将雨果·卡尔德拉诺，无缘半决赛。卡尔德拉诺的半决赛对手会是中华台北的林昀儒，后者以4比0完胜瑞典的莫雷加德。另一场半决赛则将由日本的松岛辉空对阵中国的周启豪。

我国小将陈尼克止步U19男单16强

WTT中国青少年大满贯方面，我国选手陈尼克一天三赛。他先在19岁以下（U19）组别的两场小组赛中，均以4比1分别战胜韩国14岁的弟弟马渶晙（第168）和15岁的哥哥马渶旻（17），以第八组第二跻身16强。但遗憾的是，世界第175的他在晚间的16强赛中以2比4不敌世界第9的哈萨克斯坦19岁选手阿兰·克尔曼加利耶夫，无缘复赛。

这两名球员在去年的中国大满贯赛中同组，但陈尼克当时以一胜两负未能从小组出线。对此，他在赛后对《联合早报》说：“我觉得我与去年相比有了一些突破。去年是以1比4输的，今年打得比较接近，前四局战成2平，第五局也有机会，就是有一些球没有处理好。尤其是反手位，还需要加强和提升。”