英格兰超级足球联赛第六轮赛事在新加坡时间星期六（10月10日）晚间10时继续上演。“蓝狮”切尔西（Chelsea）全场展现出极强的进攻效率，凭借阵中两名大将的双响炮，最终以5比1狂胜“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth），在主场全取三分，为球迷奉献了一场进球盛宴。

就在本场比赛前，切尔西官方宣布阵中核心帕尔默（Palmer）已正式签下一份直至2034年的长约。这一重磅喜讯无疑极大地鼓舞了蓝狮将士的士气，球队在开局阶段便迅速进入状态。

开场仅仅两分钟，亨德森（Henderson）便在对方门前寻得破门良机，一记利落的射门为主队首开纪录。伯恩茅斯众将还未完全回过神来，蓝狮的攻势再次袭来。短短一分钟后，罗杰斯（Rogers）也成功撕开对手防线，再下一城。切尔西在开局不到五分钟内便确立了2比0的领先优势，并将此比分平稳保持到上半场结束。

易边再战，手握两球优势的切尔西并未放慢进攻节奏。下半场开场仅一分钟，佩德罗（Pedro）便迅速建功，将比分进一步扩大至3比0。

尽管大比分落后，伯恩茅斯依然试图组织反扑，并在第51分钟由埃瓦尼尔松（Evanilson）成功扳回一城。然而，切尔西并未给对手留下任何进一步追击的机会。第67分钟，佩德罗再度敲开对方大门，完成个人本场比赛的第二个进球。第70分钟，首开纪录的亨德森同样上演梅开二度的好戏，将最终比分毫无悬念地锁定在5比1。

尽管比分悬殊，但全场比赛，主队切尔西的控球率甚至微弱落后于伯恩茅斯。然而，蓝狮全场10次射门中有六次射正，且高效转化为了五个进球。反观伯恩茅斯，全场九次射门仅有四次射正，最终为自己的挥霍机会付出了惨痛代价。

凭借本场胜利，切尔西在六轮战罢后以3胜1平2负积10分升至积分榜第五位，而落败的伯恩茅斯则以3平3负积3分排在第17位。