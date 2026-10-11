（曼彻斯特综合电）凭借前锋索兰克（Solanke）在补时阶段头球破门，10人作战的“热刺”托特纳姆（Tottenham）于新加坡时间星期天（10月11日）凌晨在英超客场1比1绝平曼联（Manchester United），让后者写下40年来最差联赛开局，加大曼联主帅卡里克（Carrick）身上的压力。

在老特拉福德球场，热刺全场占据明显优势，曼联球迷在上半场结束时为自家球队送上阵阵嘘声。但姆伯莫（Mbeumo）在第73分钟接到库尼亚（Cunha）的传球后，转身低射破门，为曼联打破僵局。

姆伯莫（左）低射破门，为曼联打破僵局。（路透社）

五分钟后，热刺的本坦库尔（Bentancur）与曼联的卢克·肖（Luke Shaw）发生激烈冲突，两人互有推搡，本坦库尔用头顶撞对方，被主裁判直接出示红牌罚下，让球队少一人作战。

热刺一度看起来要为球队不断浪费机会付出沉重代价，但索兰克在补时第二分钟俯身将托纳利（Tonali）的传中顶入球门，为球队抢下一分，热刺也摆脱了开赛前排在英超积分榜垫底的位置。

这已不是本赛季卡里克的球队第一次没能利用人数优势锁定胜局。上个月，曼市在老特拉福德曾有超过一个小时10人应战，但仍凭借一个争议进球，以1比0击败曼联。

曼联六轮后得六分 40年来最少

曼联至今在开赛六轮后只获得六分，是自1986-87赛季以来，前六轮联赛中所取得的最低分数。

曼联主帅卡里克本赛季还没能带领球队再现上赛季神勇发挥，面临压力。（路透社）

卡里克赛后说：“我当然对目前拿到的积分数不满意，这一点没什么可回避的。”

同样开局糟糕的热刺目前以三场和局积三分，排名第18，仍然一胜难求。他们直到上轮联赛最后阶段才踢入赛季首球，本场表现有了明显提升，但锋线把握机会能力不足的问题再次显现。

“我认为，如果一些细节处理得更好，情况本可以有所不同。但现实就是现实，我们必须接受。我们需要尽快让事情朝积极的方向发展。

“我们完全有能力做到这一点。我们只是需要在某些时刻踢得更老练一些，更顽强一些，也更强硬一些，把局面真正地守下来。”

德泽尔比满意热刺拼搏精神

热刺主帅德泽尔比称赞球队本赛季首次踢出好的表现和斗志。（法新社）

对于球队在10人作战下奋力发挥，主帅德泽尔比（De Zerbi）感到满意。他说：“这是本赛季第一次，我们展现出大家是一支球队。我们为队友而战，我们一起踢球。我们一直相信到比赛最后。”

热刺下轮将在主场对战升班马考文垂（Coventry），后者目前在本轮未出战的情况下取得一胜四败，排在第19位，因此热刺将迎来取得首胜的良机。