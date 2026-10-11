（柏林法新电）德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）新加坡时间星期六（10月10日）在客场两度落后，最终以2比2战平奥格斯堡（Augsburg），错失登顶联赛良机。比赛开场仅8.4秒，拜仁门将诺伊尔（Neuer）便因一次失误，让对手攻入德甲历史最快进球。

为奥格斯堡进球的是中场费尔豪尔（Fellhauer）。拜仁开球后将球回传给诺伊尔，后者停球失误，随后的挑传又被费尔豪尔挡下，后者笑纳空门大礼，推射得手。

拜仁在第55分钟由赛巴里（Saibari）扳回一球，但主队由里贝罗（Ribeiro）在第64分钟扳平比分。最后，替补出场的布朗（Brown）在第80分钟为拜仁扳平比分，让客队抢下一分。

收下平局后，拜仁错失超越多特蒙德（Dortmund）、登上积分榜榜首的机会，目前仍以两分之差排名第二。值得一提的是，拜仁此役有多达四个进球因越位被吹。

拜仁前锋凯恩此役两送助攻。谈到这场和局，这名英格兰队长说：“这感觉更像是一场失利。换作其他日子，我们本来会赢下这场比赛，但这就是足球。我们送给对手两个不应该出现的进球，他们也抓住机会惩罚了我们。”

拜仁主帅孔帕尼（Kompany）则说：“我们当然希望比赛能有一个更好的开局，但曼努（诺伊尔）已经踢了这么多年足球。他无法改变已经发生的事，只需要继续做自己职业生涯一直在做的事情，继续展现自己的实力。”

德甲联赛随后确认，这个进球打破此前由福兰德（Volland）和贝拉拉比（Bellarabi）共同保持的纪录。两人此前都曾在开赛第九秒破门。

赛后，创造历史的费尔豪尔笑着说：“那两个人当时一定是动作太慢了。”他随后正色道：“说真的，这种感觉太不可思议了，因为这样的纪录意味着你成为一件大事的一部分。”

莱比锡轰入六球 狂胜法兰克福

在其他德甲比赛中，莱比锡（Leipzig）凭借恩昆库（Nkunku）的帽子戏法，以6比0大胜法兰克福（Frankfurt）。

莱沃库森（Leverkusen）在客场以4比3险胜美因茨（Mainz）；汉堡（Hamburg）则在客场以3比2逆转击败霍芬海姆（Hoffenheim）。

此外，斯图加特（Stuttgart）以2比0轻取帕德博恩（Paderborn）；柏林联合（Union Berlin）则以1比0险胜埃弗斯堡（Elversberg）。