（罗马路透电）凭借开场31分钟连进三球，国际米兰（Inter Milan）星期天（10月11日）在主场以3比0完胜帕尔马（Parma），一举跃居意甲榜首。

尽管队长劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）刚从阿根廷参加完梅西（Messi）的国家队告别赛归来而缺席首发，但这支卫冕冠军第13分钟便由苏契奇（Sucic）抓住帕尔马门将解围失误的机会，以1比0首开纪录。

仅五分钟后，国米中场恰尔汗奥卢（Calhanoglu）主罚命中，将领先优势扩大到两球。此前未入选法国欧国联名单的图拉姆（Marcus Thuram）用实际行动证明了自己的实力，他在第31分钟攻入个人本赛季的第三个进球，让国米以3比0锁定胜局。

这场胜利使国米在六轮比赛后积16分，先赛一轮下领先罗马（Roma）和拉齐奥（Lazio）三分。主帅基伏（Chivu）说：“在经历三周的休赛期后，我们并不确定情况会如何发展。这段时间我们工作做得很好，球员的训练也很出色，我感到很高兴。”

帕尔马新帅吉拉尔迪诺（Gilardino）则遭遇开门黑，目前积四分排名第17位。

德布吕纳双响 那波利完胜升班马

另一方面，尽管迎回麦克托米奈（McTominay），但德布吕纳（De Bruyne）星期天用梅开二度抢尽风头，助那波利（Napoli）在主场以3比0战胜升班马弗罗西诺内（Frosinone）。

那波利第29分钟获得罚球机会，霍伊伦德（Hojlund）第一次主罚虽被扑出，但裁判判定门将提前离开了门线，因此判定重罚。那波利改由德布吕纳主罚，他顺利为球队取得领先。随后诺亚·朗（Noa Lang）在三分钟后再下一城，让那波利以2比0扩大领先优势。

麦克托米奈在第60分钟替补登场，赢得主场球迷的鼓掌致意。这名29岁的苏格兰中场因患有轻微良性心律失常，于今年9月接受了预定的射频消融手术，经医疗团队确认身体状况良好，已获准恢复竞技运动。

伤愈归队的麦克托米奈此役替补登场，赢得主场球迷的鼓掌致意。（路透社）

不过，刚伤愈回归的麦克托米奈并未对比赛带来影响，反倒是德布吕纳在补时阶段完成梅开二度，助那波利以3比0锁定胜局。这名比利时中场赛后说：“我们必须赢下这场比赛，赛程非常艰难，但我们必须继续前行，全力以赴。”

随着主帅阿莱格里（Allegri）收获本赛季的第三场联赛胜利，那波利目前积10分升至积分榜第六位。