（巴黎路透电）法国豪门巴黎圣日耳曼（PSG）在新加坡时间星期天（10月11日）凌晨主场3比1打败勒芒（Le Mans），在下周欧冠客场挑战曼市之前收获法甲三连胜。

尽管主帅恩里克（Enrique）将多名主力球员放在替补席上，但他们第19分钟依靠后卫贝拉尔多（Beraldo）的罚球取得领先。

勒芒第54分钟由马富塔（Mafuta）扳平比分，不过PSG的克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）第59分钟替补登场后，仅用两分钟便帮助球队再次领先。随后，阿克利乌什（Akliouche）七分钟后再入一球，为PSG锁定胜局。

获胜后，PSG升至积分榜第五位，落后领头羊摩纳哥五分。这支连续两届赢得欧冠冠军的豪门星期四（15日）凌晨客场挑战曼市。后者目前正因被裁定多项违反英超支出规则而陷入动荡。

摩纳哥被逼平 领先优势缩水

摩纳哥依旧保持不败，但他们的领先优势缩水。在主场作战的情况下，摩纳哥一度2比0领先，却被图卢兹追成2比2平。

摩纳哥目前积14分，仅领先排名第二的里尔一分。里尔本轮主场1比0击败勒阿弗尔（Le Havre）。

第三到第五的球队同为11分，分别是里昂（Lyon）、巴黎队（Paris FC）和PSG。里昂早前输球后，由前切尔西主帅罗塞尼尔（Rosenior）执教的巴黎队本轮也以0比1输给洛里昂（Lorient），不过作为首都的第二支俱乐部，他们仍可稍感安慰，因为他们排名仍高于PSG，有净胜球上的优势。