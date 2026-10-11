（迈阿密综合电）39岁的梅西（Messi）星期天（10月11日）在告别阿根廷国家队后的首场比赛中，联手队友苏亚雷斯（Suarez）各踢入两球，帮助迈阿密国际（Inter Miami）以4比0大胜华盛顿联（DC United），终结近五轮美国职业大联盟比赛不胜的尴尬局面。

梅西在10月7日代表阿根廷对阵贝宁的谢幕战中，取得进球并率队获胜。仅四天后，他又在回归美职联的首场比赛中梅开二度，加上苏亚雷斯的二射一传，助作为卫冕冠军的迈阿密国际拿下过去11轮联赛中的仅第二场胜利。

苏亚雷斯开场仅三分钟便首开纪录，并在第39分钟再下一城，助迈阿密国际以2比0领先。值得一提的是，苏亚雷斯的两个进球均来自贝特拉梅（Berterame）的助攻，而这名乌拉圭前锋之后也送出助攻，让梅西在第47分钟取得进球。

第60分钟，梅西接应德保罗（De Paul）的脚后跟传球后，连过三名防守球员再入一球，助迈阿密国际以4比0锁定胜局。这也让迈阿密国际成功收获本赛季第五次零封，同时也是近11场比赛以来的首次零封。

本场梅开二度后，梅西生涯进球数来到934球，距离1000球大关仅剩66球。考虑到梅西惊人的进球效率，完成这一目标或许只是时间问题。梅西攻入23个进球领跑美职联射脚榜，外加13次助攻成为联赛制造进球最多的球员。

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凭借这场胜利，迈阿密国际成功升至美职联东区第二位，落后领头羊纳什维尔（Nashville）14分。华盛顿联则排名第12位，落后第九名的辛辛那提（FC Cincinnati）六分，争夺东区最后一个季后赛附加赛席位的情况不乐观。