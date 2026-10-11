（墨尔本综合电）两届奥运会马拉松冠军、肯尼亚41岁传奇跑者基普乔格（Kipchoge）星期天（10月11日）在墨尔本马拉松赛中，以2小时09分10秒夺冠并刷新赛道纪录，时隔三年再次赢得马拉松比赛。

墨尔本马拉松的部分路线经过阿尔伯特公园的澳大利亚一级方程式（F1）赛道，终点设在标志性的墨尔本板球场。基普乔格在最后10公里逐渐确立领先优势，最终以2小时09分10秒的成绩冲过终点，比该赛事的纪录快了两秒。

这是基普乔格自2023年柏林马拉松以来的首场胜利，也是他职业生涯第17次赢得马拉松赛事冠军。基普乔格赛后接受记者采访时说：“我相信自己的身体状态仍处于巅峰，依然有能力与下一代选手同场竞技。”

他也很享受与年轻跑者一同参赛的体验。“虽然我是场上年龄最大的选手，但我很高兴能与‘Z世代’的年轻人一起奔跑。我在30公里处提速，想看看自己能否跑出好成绩并打破赛道纪录。我的计划执行得很顺利。”

终点前放慢步伐享受比赛

值得一提的是，基普乔格本可以跑得更快，但在进入墨尔本板球场后放慢脚步，向看台上的粉丝挥手致意。他解释：“赛道非常棒，看到人们驻足欢呼并高喊我的名字，我很享受。”

他补充道：“这种体验确实与众不同，既是在优美的赛道上奔跑，又跑过了F1赛道，最重要的是，终点设在板球场。能与年轻一代一同奔跑并激励墨尔本的跑步社群，我感到自豪。”

基普乔格目前正展开一项别具意义的挑战，计划在两年内跑遍包括南极洲在内的七大洲马拉松赛事，以支持公益事业。他于今年5月在南非开普敦开启这趟“世界巡回跑”之旅，随后前往巴西，墨尔本站则是第三站。

澳大利亚选手托马斯·多·坎托（Thomas Do Canto）以2小时10分35秒获得亚军，其同胞里斯·爱德华兹（Reece Edwards）则以2小时14分33秒排名第三。女子组方面，新西兰选手卡米尔·弗伦奇（Camille French）以2小时28分25秒的成绩夺冠。