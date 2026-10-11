日本小将松岛辉空星期日（10月11日）以4比3力克中华台北名将林昀儒，首次在世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯男单称王。中国名将王曼昱则以4比0完胜日本削球手佐藤瞳，继女双后又卫冕女单冠军，二度在这项赛事封后。

为期11天的2026年WTT中国大满贯星期日迎来收官之日，产生男女单打冠军。男单决赛在上周升上世界第一的松岛辉空和世界排名第六的林昀儒之间展开。由于前两届赛事男单冠军中国的林诗栋和王楚钦缺阵，因此双方无论谁胜都将加冕新的王冠。

决赛前先打了两场男单半决赛，19岁的松岛辉空发挥近台速度快和发球抢攻的强势，以4比2战胜29岁的中国选手周启豪，首进中国大满贯男单决赛。同时，他将双方六次交手胜负改写为5比1。其中，本赛季两次对决全部胜出。

林昀儒则是在先输两局的情况下，最终以4比3逆转战胜巴西名将雨果·卡尔德拉诺，同样首次打进中国大满贯男单决赛，与本周升上世界第一的松岛辉空争夺本届男单冠军。

松岛辉空（图）在决赛4比3打败林昀儒夺冠，拿下交手二连胜。（法新社）

此前，双方曾交手七次，林昀儒前六次保持全胜，但松岛辉空在今年4月世界杯半决赛中以4比3战胜对手取得首胜。如今在北京首钢园八极场第八次相遇，打法极具冲击力的松岛辉空打得坚决，以11比7、11比9连胜两局。

不过他同时年轻气盛，情绪易现波动，过后擅长台内控制与落点变化的林昀儒以11比7、11比8、11比5连扳三城，以大比分3比2反超。松岛辉空稳住阵脚，以11比7扳平局分，将比赛拖入决胜局，并以11比9获胜锁定胜利。

Nerves of steel 🥶



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继今年WTT美国大满贯男单夺冠后，如今又收获中国大满贯男单冠军。上周登顶男单世界第一后，松岛辉空目标更加明确。他说：“我来这里就是为了夺冠。”

王曼昱延续亚运会勇态 主场卫冕成功

女单方面，作为本届中国大满贯女单头号种子，王曼昱半决赛4比1淘汰日本小将张本美和打进决赛。佐藤瞳以相同比分逆转中国的陈幸同，与世界第二的王曼昱争冠。

此前，双方曾七次交手，王曼昱6胜1负。但在今年美国大满贯次轮她以0比3完败对手。不过，当时王曼昱主要输在自己身上，领先时过于急躁，在关键分失误多。

王曼昱（图）上次在美国大满贯交手输给佐藤瞳，这次则以4比0完胜。（法新社）

赛前在展望决赛时，王曼昱说：“作为削球打法的佐藤瞳能晋级大满贯赛事的决赛，证明她的实力和状态都非常出色。这场决赛肯定不好打。上次交手也输掉了，所以自己要做好各种困难的准备。综合来说，就当是一场下风球去拼对手。”

王曼昱是这样说的，也是这样做的。她抱着冲击对手的心态，在比赛开始后迅速进入临战状态，以高质量的弧圈球完全限制住了对手，以11比2先声夺人。

次局，王曼昱在0比2落后下沉住气，打出一波攻势连得四分。尽管佐藤瞳凭借稳健的削球追成4平、8平，但王曼昱拉搓结合，调动对手，以11比8再下一城。第三局，王曼昱气势更猛掌控局面，以11比3获胜，并在第四局顶住佐藤瞳的反扑，以11比9锁定胜利，报了美国大满贯被挡在女单八强外的一箭之仇。

This level is simply, unreal. 🫣



Hitomi Sato and Wang Manyu show us what world-class table tennis looks like, right here on finale night of #ChinaSmash 🤩🔥#TableTennis pic.twitter.com/sSl1fDKfqe — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 11, 2026

卫冕女单冠军后，王曼昱说：“今天这个冠军意义非凡，这次比赛对自己的锻炼和磨练是很少见的，自己顶住压力，克服很多困难，所以也非常激动。这一路过来，打了很多外战整体表现还不错，决赛也做好非常艰苦的准备，对阵削球一直打得非常心酸，在北京主场感受到大家为我加油，感受到了一些力量。

“能获得胜利，自己比赛过程中做得好的地方，是心态平稳，技战术坚定执行赛前的部署。本届大满贯自己收获很多，不论是女单还是女双，延续了亚运会好的状态（她同样在亚运女单和女双夺冠，也拿到女团金牌），希望自己能保持下去。”