（北京综合电）中国网球公开赛女单决赛在星期天（10月11日）落幕，中国选手郑钦文以2比0击败四号种子、俄罗斯名将米拉·安德列娃（Mirra Andreeva），创造历史成为赛事首名本土女单冠军。

郑钦文赛后坦言，能够在主场夺冠是梦想成真，这个冠军也有观众的功劳。

今年是郑钦文连续第四年出战中网，她在半决赛击败比利时好手伊莉丝·梅尔滕斯（Elise Mertens），成为首名打进中国网球公开赛女单决赛的本土选手，也是职业生涯第二次闯入女子网球协会（WTA）1000级别决赛。

郑钦文的对手是世界排名第五、本赛季曾经夺得法网女单冠军的19岁俄罗斯小将米拉。双方曾在两年前的中网有过一次交手，当时郑钦文以2比1逆转米拉晋级四强，如今则是在决赛相遇，让两人的对决更具看头。

第一盘，郑钦文首个发球局便遭破发以0比2开场，不过她很快调整状态立即完成回破，让比赛回到均势。比赛的转折点出现在第10局，郑钦文顽强化解三个盘点逆转，并在第11局连得四分强势破发，随后保住自己的发球局，以7比5先拔头筹。

第二盘，双方各自送出首个发球局，之后除第三局米拉曾面临过一个破发点之外，随后的五局比赛两人在自己的发球局都是滴水不漏。第九局，尽管米拉在发球局顽强化解三个破发点，但最后还是让郑钦文破发。

郑钦文随即拿下自己的发球胜赛局，从而以6比4赢得2026年中网女单冠军。这是郑钦文职业生涯首个1000级别单打冠军，成为中网首名通过外卡参赛夺冠的球员，也是她在WTA巡回赛上获得的第六个冠军头衔。

郑钦文：冠军离不开团队与球迷支持

她赛后现场接受采访时说：“这种感觉太不可思议了！能在北京、在主场球迷面前夺冠是我一直以来的梦想之一，而且今天站在我对面的是一名如此出色的球员。

“首先恭喜米拉今年在大满贯的惊艳表现（夺得法网冠军），那是一项了不起的成就，我之前一直没有机会当面向你道贺。你是一名如此年轻、充满活力且富有天赋的球员，也向你的团队表示祝贺，你在本周的表现非常优秀！”

她也借机感谢一直以来陪伴自己的团队成员们：“今年我其实经历了很不容易的一年，能在中网赢下我人生中的第一个WTA 1000赛冠军，我真的万分感谢！我还想谢谢现场一直以来支持我的观众朋友们，冠军有你们的一份！”