（意大利综合电）拉齐奥（Lazio）星期天（10月11日）在意甲主场以3比1击败蒙扎（Monza），积分追平领头羊国际米兰（Inter Milan），但因得失球劣势位居次席。

在主帅加图索（Gattuso）的带领下，拉齐奥延续赛季初的强势表现，六轮取得五胜一和保持不败，暂时与国米并驾齐驱。

拉齐奥开场仅三分钟便由塔瓦雷斯（Tavares）在禁区外轰出一记精彩远射破门，以1比0取得梦幻开局。第23分钟，拉齐奥边锋古斯塔夫·伊萨克森（Gustav Isaksen）再下一城，将比分扩大至2比0。

蒙扎第35分钟再次遭遇打击，中卫卢凯西（Lucchesi）因拉倒即将形成单刀的拉齐奥中锋诺斯林（Noslin），被裁判直接出示红卡罚下。

然而，多一人作战的拉齐奥下半场表现有所松懈，蒙扎易边仅一分钟便由戈格利奇泽（Goglichidze）头球破门，将比分追至1比2。直到第88分钟，皮纳蒙蒂（Pinamonti）在小禁区附近破门，帮助拉齐奥以3比1锁定胜局。

尽管赢球，但拉齐奥主帅加图索对没能零封感到不满。他说：“我们不能像下半场那样踢球。我们不应该试图去‘控制’比赛（消极保胜），我们需要以正确的方式去踢球。”

10人罗马客场守住平局

少一人作战的罗马（Roma）星期天则在客场以0比0闷和科莫（Como），错失紧追榜首的机会，落后领头羊两分，屈居第三。

罗马上半场表现不俗，但始终没能叩开科莫的龙门。易边第53分钟，马伦（Malen）因一次鲁莽飞铲被直接红卡罚下。少一人作战的罗马随后不得不收缩防线，让科莫掌握更多进攻主动权。

科莫试图把握人数优势争取制胜球，但杜维卡斯（Douvikas）的射门击中边网，帕斯（Paz）的攻门也被化解，只能让罗马以0比0守住平局，带走一分。

罗马主帅加斯佩里尼（Gasperini）说，球队原本有机会争取胜利，但在长时间少一人作战的情况下，能够凭借有组织的防守拿到一分，结果仍算可以接受。

体米尤文均未能取胜

体育米兰（AC Milan）和尤文图斯（Juventus）星期一（12日）凌晨则分别在客场以1比1战平萨索洛（Sassuolo）和卡利亚里（Cagliari），无缘跻身积分榜前四。

两队上半场互交白卷，体米直到下半场换上莫德里奇（Modric）才迎来转机。这名克罗地亚中场在第63分钟传球，助攻拉比奥特（Rabiot）小角度劲射破门，帮助体米以1比0领先。

然而，体米仅领先五分钟便遭扳平，奥登塔尔（Odenthal）在角球进攻中攻进扳平球，助萨索洛将比分改写为1比1。虽然延续不败开局，但这已是体育米兰近四轮联赛的第三场平局，目前领先尤文一分，排名第五。

面对拥有联赛最佳防守的卡利亚里，尤文难以创造出绝佳得分机会，反倒在第20分钟率先失守，半场以0比1落后。尤文直到第81分钟才由替补上场的法国前锋穆阿尼（Muani）头球破门，以1比1扳平比分。