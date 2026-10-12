（纽约综合电）美国职业篮球赛（NBA）总裁萧华（Silver）透露，联赛目前正在测试一款新型“智能篮球”，最快可能在明年的比赛中正式投入使用。这项技术有望彻底改变裁判在球场上的判罚方式。

萧华在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）专访时说，NBA正与官方比赛用球制造商威尔胜（Wilson）合作，研发一款内嵌微型蓝牙晶片传感器的新型篮球。晶片能够实时追踪篮球的运动轨迹、转速以及路线变化。

萧华说：“我们正在尝试在球体内部植入一枚重约1克的微型晶片。”

这项新技术此前已在NBA发展联赛（G League）、夏季联赛以及部分季前赛中进行测试，球员们在比赛中混合使用带晶片与不带晶片的篮球。萧华透露，球员们的反馈令人满意：“没有一个人能察觉出两者之间的区别，这是一个非常好的信号。”

据了解，一颗标准NBA篮球重约620克，晶片重量仅为1克左右。联赛旨在确保即使是最顶尖的职业选手，也无法感受到篮球在手感或弹跳上的任何微小变化。

判罚精准化 未来有望推向民用

在谈及应用场景时，萧华指出，智能篮球最直接的作用将是辅助裁判执法。例如，通过检测篮球转速与轨迹的微弱变化，晶片能精准判断球在出界前最后触碰的是哪位球员，或是判断投篮在空中是否遭到轻微封盖。

萧华说：“我认为最快在明年，大家就能看到我们把这项技术应用于比赛的判罚中。”

除了竞技层面，萧华认为智能篮球未来在民用消费市场同样潜力巨大，可帮助各年龄段的篮球爱好者分析与改善投篮姿势、出手角度及旋转。不过他补充道，相比于裁判辅助功能，民用版本的智能篮球可能仍需数年时间研发。

球员可穿戴设备引发薪资谈判顾虑

与此同时，NBA也在探索在比赛期间让球员佩戴可穿戴设备的可能性，但目前与球员协会（NBPA）的谈判尚未达成协议。

在今年的部分季前赛与夏季联赛中，NBA已成功在裁判身上试用手腕可穿戴设备，方便裁判与回放中心就录像复核、得分修改及计时器故障进行沟通。

然而，将设备推广至球员层面的最大阻碍，在于球员对数据隐私的顾虑。球员担心，比赛期间收集到的身体数据（例如体能下滑或跑动变慢）会被球队掌握，并在未来的合同薪资谈判中对自身不利。

萧华对此表示理解，并透露联赛正与球员工会就数据的具体用途进行积极协商。“球员们现在每天大约有22个小时都在佩戴可穿戴设备，唯独打比赛的那两小时不戴，这显然不够合理。我们一定会与他们协商出一个满意的方案。”