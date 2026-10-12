随着王曼昱夺得刚刚结束的世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯女单冠军，她的积分达到9265分，重新登上女单世界第一的宝座。虽然这不是王曼昱第一次力压孙颖莎排名世界第一，但相较于一个月前仅仅以140分的优势领先队友，王曼昱这次的领先优势已达到1590分，可说是稳坐世界第一的位置。

18天里赢五冠 王曼昱尽显统治力

更夸张的是，王曼昱在中国大满贯横扫女单和女双两个冠军之前，在爱知—名古屋亚运会也囊括女团、女双和女单三个冠军。也就是说，在9月24日至10月11日18天里，王曼昱拿到五座冠军。

她在这18天里一共打了21场比赛，并且全部获胜，这样的统治力也实在太恐怖了。

在中国大满贯赛女单决赛以4比0横扫日本削球手佐藤瞳后，日本媒体《THE DIGEST》指王曼昱强到如同开挂一般。

也有不少日本球迷感叹：王曼昱进攻完美，防守也是铜墙铁壁。她强得像开了挂一样，打法太先进了，佐藤瞳根本应付不了。

相反地，孙颖莎则在亚运会女单决赛以2比4败给王曼昱后，在中国大满贯赛更是大爆冷门，在32强赛中就被泰国选手奥拉万淘汰出局。这么一来，她本站只能净增100分。尽管亚运会亚军可获得350积分，但上一届中国大满贯亚军的1400积分已经失效，因此目前的总积分只有7675分，不仅保不住世界第一的位置，还比王曼昱少了整整1590分。

由此可见，世界第一的位置发生更迭，并不完全是王曼昱争取来的，也有孙颖莎自身积分下滑的原因。

男单世界排名方面，由于因伤接连退赛，包括中国大满贯赛，以及一些积分失效，中国乒乓球“一哥”王楚钦在最新一期的世界排名上已跌出前四，排名第五。

事实上，中国男乒近来被挤压得非常严重，世界前10中只占两席，除了王楚钦之外，只有排名第九的林诗栋。