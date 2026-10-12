（里斯本综合电）葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）与国家队的关系迎来破冰。葡萄牙足球总会主席普罗恩萨（Proenca）证实，足总、教练组及队员一致希望这名41岁巨星能在今年11月的国际比赛日重返国家队。

不过，由于帅罗此前擅自离开集训营，目前仍面临纪律调查，能否如期回归尚取决于最终的处分结果。

各方表达和解意愿

普罗恩萨日前向国际媒体证实，葡萄牙足总、国家队教练组以及队内球员，都渴望效力于沙特阿拉伯球会艾纳斯（Al-Nassr）的帅罗重新归队。

在经历连日来的紧张对峙、言语交锋以及纪律程序后，普罗恩萨表态称，各方正共同努力促成帅罗回归，并对他在11月国际比赛窗口期再次穿上国家队战袍持乐观态度。

这一表态标志着围绕这名葡萄牙足球史上最具代表性人物的离队风波出现重大转变。这场风波源于上个国际比赛日期间，帅罗对国家队主帅热苏斯（Jesus）的部署感到不满。

据报道，尽管此前曾有出场约定，但帅罗在对阵挪威队的比赛中始终未能获得出场机会，导致两人关系恶化。9月30日对阵丹麦队前夕，帅罗毅然决定离开集训营。

事后，帅罗发表公开信说明原委，承认擅自离队并非解决问题的正确方式，并向队友和葡萄牙球迷致歉，同时表示愿意承担一切纪律后果。

主帅热苏斯此前也展现和解态度，坦言双方矛盾并非不可化解，始终为帅罗重返国家队留有余地。普罗恩萨的最新回应进一步印证教练组与队长之间存在和解可能。

禁赛处分待定 11月回归仍存悬念

尽管葡萄牙足总态度松动，但帅罗能否顺利回归，决定权仍在纪律部门手中。葡萄牙足总此前因帅罗擅自离队展开纪律调查，并在调查期间对他开出临时禁赛罚单。这虽已被列为紧急案件处理，但最终处罚决定仍需由独立纪律委员会裁定。

这意味着，虽然葡萄牙队上下均期盼帅罗在11月归队，但并不代表他已正式入选大名单，或禁赛处罚已被撤销。

在纪律程序推进的同时，这名41岁的前锋表达了只要竞技和纪律条件允许，便愿意继续代表国家队出战的强烈意愿。