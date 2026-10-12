西甲劲旅体育马德里（Atletico Madrid）将在新加坡时间星期三（10月14日）凌晨的欧冠联赛阶段第二轮迎战英超对手曼联（Manchester United），有望延续各项赛事的四连胜。

由西梅奥内（Simeone）执教的体马自2011年起便维持相对稳定的管理架构，在2014年和2021年两度夺得西甲冠军，并自2013-2014赛季以来从未缺席欧冠，其间两次闯入决赛、两次晋级半决赛。

本赛季，体马也开局良好，在国际比赛日后延续强势发挥。他们上星期六（10日）在西甲以2比1击败10人作战的阿拉维斯（Alaves），取得各项赛事四连胜，近期也曾击败同城死敌皇家马德里（Real Madrid）。目前体马排在西甲次席，落后巴塞罗那（Barcelona）五分。

曼联的处境则截然不同。自弗格森爵士（Sir Alex Ferguson）2013年退休后，球队先后经历七名正式主帅，却始终未能再夺英超冠军。本赛季至今，主帅卡里克（Carrick）只带队取得英超第13位，离降级区只有三分之差，开局表现是自1986-1987赛季以来最差。

一度担任曼联临时主帅的卡里克（左）转正后，目前并未让球队走上胜轨。（路透社）

在本季欧冠首战，曼联以4比0大胜首次参赛的阿塞拜疆球队沙巴FK（Sabah FK），但此后在各项赛事连续四场未能取胜，状态低迷。

在先后败给曼市（Manchester City）和布赖顿（Brighton）后，曼联又踢和富勒姆（Fulham），并在上星期天（11日）主场战平10人作战的托特纳姆（Tottenham），引来球迷嘘声。

卡里克承认，球队必须接受现实，并尽快让局面朝积极方向发展。曼联本赛季的跑动表现同样受到批评。对阵托特纳姆时，球队的跑动距离和冲刺表现均不及对手，这与体马主帅西梅奥内一贯强调拼搏和纪律的执教风格形成鲜明对比。

曼联对体马连续四场正赛不胜 且防线面临伤病

交手纪录方面，体马近15次面对英格兰球队仅取得两胜三平十负。不过，他们在西班牙主场迎战英格兰球队的近19场比赛中，仅输过两场，取得九胜八平。上赛季欧冠半决赛首回合，体马曾以1比1战平阿申纳（Arsenal）。

虽然曼联对阵西班牙球队的往绩相对理想，最近11场仅输一场，取得七胜三平，但面对体马，曼联此前四次正式交手均未能取胜，并在2021-2022赛季的欧冠16强赛也是最近一次交手中，两回合以1比2落败。

阵容方面，体马本仗可派出完整阵容，预计由阿尔瓦雷斯（Alvarez）与李刚仁领衔锋线。曼联则面临防线伤兵问题，德利赫特（De Ligt）因背伤缺阵，马兹拉维（Mazraoui）和多尔古（Dorgu）也在国际比赛日期间出现伤情。

从法甲豪门PSG转投体马后，韩国国脚李刚仁在八场西甲联赛贡献两球一助攻，展现不错的进攻实力。（法新社）

曼联预计由利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）与马圭尔（Maguire）搭档中卫，库尼亚（Cunha）则可能顶替受小腿伤势困扰的塞斯科（Sesko）出任前锋。

体马希望借主场之利延续连胜，曼联则亟须一场胜利重振士气。两队近期状态与长期稳定性的差距，将成为这场欧冠对决的重要看点。

阿申纳望击退里尔 延续欧冠连胜势头

同日，“炮兵”阿申纳（Arsenal）也将在欧冠主场对阵法甲队伍里尔（Lille），望延续在欧洲赛场上的连胜势头。

由阿特塔（Arteta）率领的炮兵在本季欧冠联赛阶段首轮以1比0险胜意甲对手那波利（Napoli）。自2024年11月不敌意甲豪门国际米兰（Inter Milan）后，炮兵在欧冠联赛阶段豪取13连胜。

西班牙籍主帅阿特塔（右）上季率炮兵时隔22年重夺英超冠军，他日前刚与炮兵续约至2030年。（路透社）

英超联赛方面，炮兵上星期六在先失一球的情况下，以2比1逆转利兹（Leeds），目前以15分排名第二，落后榜首的曼市三分。

炮兵对里尔的这场比赛还有一大看点，那就是法国前锋吉鲁（Giroud）的场上表现。这名炮兵旧将有望上阵面对旧主。不过，考虑到炮兵在欧冠赛场的稳定表现，里尔恐怕难以掀起风浪。