新加坡射击好手郑琇忆星期一（10月12日）在埃及开罗举行的国际射击运动联合会（ISSF）步枪与手枪世界杯中，以多一次命中的优势险胜法国女将埃洛伊丝·富雷（Heloise Fourre），首次夺得女子25米手枪个人项目的冠军。

决赛过程中，30岁的郑琇忆与埃洛伊丝展开激烈竞争，两人在淘汰阶段均持续向对方施压。不过，郑琇忆最终打出38中，力压打出37中的埃洛伊丝夺金。季军则属于保加利亚选手米洛斯拉瓦·明切娃（Miroslava Mincheva，32中）。

赛后，郑琇忆接受《联合早报》采访时打趣道，当时打完最后一枪还有点失望，不知道自己已经夺冠了。“在最后一组射击时，我脑海中唯一的念头就是：‘好，再命中一次就好。’每打一枪之前，我都会不断重复这句话来提醒自己。”

“有趣的是，打完最后一枪后，我其实还有些失望，因为我知道自己本来可以表现得更好。当时，我甚至还没意识到自己已经夺得金牌了！”

作为我国卓越体育奖学金（spexScholarship）下的全职运动员，郑琇忆当前在女子25米手枪项目排名世界第17位。她曾在2023年和2025年获得该项目的世界杯女团金牌，2023年也获得个人铜牌，这次终于在同一场馆为奖牌“镀金”。

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她说：“我现在还在消化刚刚发生的一切！首次夺得世界杯个人项目金牌，无疑是一个特别的里程碑，也让我信心大增，能够更有信心地迎接接下来的比赛。”

郑琇忆：还有很大进步空间 备战世锦赛不会停下脚步

郑琇忆是我国在本届赛事派出的唯一代表，她的姐姐郑琇鸿也是射击国手。妹妹加冕世界冠军后，姐姐第一时间在社交媒体发文庆祝。

不久前，这对姐妹花一起参加了爱知—名古屋亚运会，郑琇鸿在女子10米气手枪个人赛资格赛获得第30名，郑琇忆则排在第33名。

郑琇忆星期三（14日）还将出战女子10米气手枪个人项目。本届赛事将持续至星期五（16日），共吸引来自51个国家和地区的385名选手参赛。

她分享道，自己的主项一直都是25米手枪，对于10米气手枪，只希望“享受比赛并尽力发挥”。她把更大的目标放在国际射联大奖赛和世锦赛：“接下来，我将参加在哈萨克斯坦奇姆肯特举行的国际射联大奖赛，随后出战在卡塔尔多哈举行的国际射联世界锦标赛。”

“我也知道自己还有很大的进步空间，尤其是在备战世界锦标赛的过程中。这枚（世界杯）金牌固然令人鼓舞，但并不意味着我可以就此停下脚步。”