女子网球协会（WTA）本赛季最后一站1000级别赛事武汉网球公开赛正赛首轮星期一（10月12日）在武汉光谷网球中心全面打响，刚在北京加冕中国网球公开赛女单冠军的郑钦文原本首轮对阵美国选手李吉妮，但WTA同日上午宣布，郑钦文因疲劳和右肩伤病退出武网，这也是她连续第二年缺席这项家乡赛事。

郑钦文写道：“武汉是我网球梦开始的摇篮，武网也是我在1000级别赛事中取得突破的地方（2024年武网亚军），我一直非常期待能够在乡亲父老面前挥拍。但是自伤愈复出以来，过去的一个半月我经历了美网、比利·简·金杯和中网的连续作战，身体感到非常疲劳。我期待在明年的武网，以最好的状态登场！”

回顾本届中网，郑钦文持外卡出战，在11天赛程里打了七场比赛，前四轮都是三盘大战。从复赛开始，她以更为出色的状态，打出极具攻击性的网球，最终创下多项纪录，成为赛事举办20届以来首名本土女单冠军、首名持外卡闯入决赛并最终夺冠的球员，职业生涯也首次在WTA1000级别赛事的女单赛中登顶。

对此，郑钦文说：“拿下这个冠军，我觉得终于做到再次成为创造新历史的人。我一直都想超越自己。我总是说，最好的还在未来，而未来还会有更多可能。对于职业生涯接下来的发展，我充满渴望，因为我知道自己的潜力，我不希望等到退役的那一天留下任何遗憾，我只想在自己的网球生涯中倾尽全力。”

凭借中网冠军，郑钦文在10月12日WTA最新更新的世界排名中已升至第23位，基本保证了她在明年初澳大利亚公开赛取得种子排名。从5月4日世界排名停留在第160位到美网八强的第54位，再到中网夺冠后的第23位，她用五个多月完成自我救赎。12日，郑钦文捧着冠军奖杯登上长城，象征一路向上。

郑钦文感慨地说：“2025年，我肘部大手术后那段日子，很不容易。在我处于人生最低谷的时候，每个人都在说我回不来了，大家都在质疑我，我无法回答。对我而言，一开始并没有期望自己能在这里（中网）夺冠，我只想一场一场去打，看看究竟能走多远。每一场比赛都有不一样的艰难点，我在跟对手打，但同时也在跟自己搏斗，跟自己内心想赢的欲望搏斗，跟自己那种脆弱搏斗，我重新找回自己的斗志，找回内心的那团火，现在我正努力成为最好的自己。”

原本次轮就将对上克星阿丽娜

在武网最早的签表中，郑钦文若首轮战胜世界排名第28的李吉妮后，次轮就将对阵头号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），这对郑钦文来说绝对是一场硬仗。她与对手九次交手，以一胜八负处于下风。

她的肘伤刚复原，右肩又见新伤。若带右肩伤在高强度的背靠背1000级别比赛中与顶尖高手打高质量发球和底线对拉，风险很高，所以她在与团队慎重考虑后，决定退出武网。

随着郑钦文退赛，武网“三冠王”阿丽娜期待次轮与东道主对决的愿望落空。而她所在的上半区退赛的还有今年法网冠军、中网亚军、三号种子俄罗斯小将米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）和四号种子、温网冠军琳达·诺斯科娃（Linda Noskova）等强敌。不过，在谈到目标时，阿丽娜说：“我希望把预期调低一些，专注于每场比赛和自己，打出我应该打出的网球。”

武网首个正赛日，新加坡公开赛女单冠军加拿大选手莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）以6比4、3比6、6比3战胜俄罗斯选手叶卡捷琳娜·亚历山德洛娃（Ekaterina Alexandrova）晋级次轮。