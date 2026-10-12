（上海综合电）七届大满贯得主、西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期一（10月12日）在上海网球大师赛男单32强赛中意外受挫，以5比7、6比7（4）不敌非种子的比利时球员贝尔格斯（Bergs），早早出局。

这一赛果也提前宣告德国好手兹维列夫（Zverev）锁定了本赛季男子网球协会（ATP）年终世界第一的宝座。

阿尔卡拉斯此前刚在日本公开赛决赛击败捷克选手莱赫卡（Lehecka）卫冕成功，并逐渐摆脱长期的手腕伤患阴影。然而在这场耗时2小时零2分钟的拉锯战中，这名赛会次号种子始终未能找回节奏。

这名因伤休战近5个月、直至8月下旬美网才复出并闯入八强的西班牙名将，也随之加入了24座大满贯得主乔科维奇（Djokovic）及美网亚军谢尔顿（Shelton）的行列，成为本届ATP1000级别上海大师赛早早落马的球星之一。

这场冷门同时也确保了现年29岁、本赛季包揽法国公开赛和美国公开赛冠军的兹维列夫，将以年终世界第一的身份结束本赛季，他也因此成为史上首名达成这一壮举的德国球员。

兹维列夫登顶道路的起点，源于意大利名将辛纳（Sinner）遭遇膝伤困扰。自7月12日在温布尔登锦标赛决赛击败兹维列夫之后，现年25岁、手握五座大满贯冠军的辛纳便一直因伤停赛，接连缺席了北美硬地赛季、美网以及当前的亚洲赛季。

据悉，辛纳还将继续缺席接下来的欧洲室内赛季，以及在都灵举行的ATP年终总决赛。此前，他曾连续两年在都灵捧起总决赛的冠军奖杯。