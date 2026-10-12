阿尔卡拉斯意外止步上海大师赛32强 兹维列夫首登年终第一
目前世界排名第三的西班牙名将阿尔卡拉斯在上海大师赛遭遇滑铁卢。 （路透社）
（上海综合电）七届大满贯得主、西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期一（10月12日）在上海网球大师赛男单32强赛中意外受挫，以5比7、6比7（4）不敌非种子的比利时球员贝尔格斯（Bergs），早早出局。
这一赛果也提前宣告德国好手兹维列夫（Zverev）锁定了本赛季男子网球协会（ATP）年终世界第一的宝座。
阿尔卡拉斯此前刚在日本公开赛决赛击败捷克选手莱赫卡（Lehecka）卫冕成功，并逐渐摆脱长期的手腕伤患阴影。然而在这场耗时2小时零2分钟的拉锯战中，这名赛会次号种子始终未能找回节奏。
这名因伤休战近5个月、直至8月下旬美网才复出并闯入八强的西班牙名将，也随之加入了24座大满贯得主乔科维奇（Djokovic）及美网亚军谢尔顿（Shelton）的行列，成为本届ATP1000级别上海大师赛早早落马的球星之一。
这场冷门同时也确保了现年29岁、本赛季包揽法国公开赛和美国公开赛冠军的兹维列夫，将以年终世界第一的身份结束本赛季，他也因此成为史上首名达成这一壮举的德国球员。
兹维列夫登顶道路的起点，源于意大利名将辛纳（Sinner）遭遇膝伤困扰。自7月12日在温布尔登锦标赛决赛击败兹维列夫之后，现年25岁、手握五座大满贯冠军的辛纳便一直因伤停赛，接连缺席了北美硬地赛季、美网以及当前的亚洲赛季。
据悉，辛纳还将继续缺席接下来的欧洲室内赛季，以及在都灵举行的ATP年终总决赛。此前，他曾连续两年在都灵捧起总决赛的冠军奖杯。