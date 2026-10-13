（芝加哥综合电）亨特拍卖（Hunt Auctions）宣布，美国职业篮球赛（NBA）传奇乔丹（Jordan）在1998年NBA总决赛第二场比赛中身穿的芝加哥公牛（Chicago Bulls）红色球衣，通过私人洽购方式以1400万美元（约1793万新元）成交，创下篮球纪念品的最高成交纪录。

这件球衣由乔丹亲自穿着比赛，并有他的亲笔签名。这次成交价超越同一届“最后一舞”（Last Dance）总决赛中，乔丹1226万美元第三场比赛球衣的售出纪录。亨特拍卖透露，买家是来自迈阿密的房地产投资者罗恩·菲尔曼（Ron Firman）。

亨特拍卖总裁大卫·亨特（David Hunt）在公布成交消息时说：“根据我们的判断，以及36年的市场经验，贝比·鲁斯（Babe Ruth，棒球传奇）和迈克尔·乔丹在美国体育史上的地位高于所有人……”

他补充说：“迈克尔·乔丹在体育纪念品市场的重要地位早已确立，如今其价值更进一步攀升，跻身精英资产类别，通常只有标志性的艺术作品才能达到这一层级。我们很高兴促成这笔具有历史意义的交易，为整个行业树立新的价格标杆。”

菲尔曼则在亨特拍卖发布的声明中说：“迈克尔·乔丹是一名天赋异禀的球员，深受世界各地球迷敬仰。我对这次购入感到非常兴奋。”

凡是与乔丹有关的纪念品，尤其是与1998年“最后一舞”赛季相关的物品，如今在收藏市场都备受追捧。乔丹率领公牛在1998年NBA总决赛中击败犹他爵士（Utah Jazz），最终以一记经典的急停跳投结束系列赛。

亨特拍卖也详细说明这件乔丹球衣的流转记录。自最初买家购入后，这件球衣仅在2003年转手过一次。这件乔丹球衣的成交价不仅创下NBA球衣的最高纪录，也是比赛实穿球衣的史上第二高成交价。

两年前，一件贝比·鲁斯在1932年世界大赛中穿过的纽约洋基（New York Yankees）球衣，以2412万美元售出。