（曼彻斯特综合电）大曼彻斯特联合管理局（GMCA）公布，英国首相伯纳姆（Burnham）担任大曼彻斯特市长期间，曾在一场投资峰会上与曼市（Manchester City）主席穆巴拉克（Mubarak）正式会面，也曾在一名球星的纪念赛看台上与对方交谈，并在官方海外访问期间有曼市工作人员随行。

GMCA公布伯纳姆担任市长期间，与陷入财务造假危机的曼市及其阿布扎比投资者往来的详情。伯纳姆此前曾向议员承诺，将公开他与曼市东主的“所有往来”。

曼市目前否认英超提出的财务指控，并已提出上诉，坚持球会的清白。图为曼市主场阿提哈德球场。（法新社）

GMCA发言人说：“2021年10月，安迪·伯纳姆以大曼彻斯特市长的身份，在英国国际贸易部安排的英国政府全球投资峰会上，与哈勒敦·穆巴拉克举行正式会面。”

发言人补充说：“在担任市长期间，伯纳姆曾在少数几次主场比赛中应邀担任曼市的贵宾，其中包括2019年9月出席文森特·孔帕尼（Vincent Kompany）的纪念赛，并在看台上与球会主席进行非正式交谈。这些活动均已按照惯例申报。

“此外，在他担任市长期间，大曼彻斯特地区体育球会的代表经常随同商务代表团，参与市长的国际访问。

“其中包括曼联（Manchester United）代表随团访问奥斯汀和都柏林，兰开夏郡板球俱乐部（Lancashire Cricket Club）代表随团访问印度，以及曼市工作人员协助代表团访问中国和日本。”

伯纳姆曾对曼市东主出售球队表示担忧

曼市被裁定在2009年至2018年期间违反英超联赛财务规定。不过，球会坚持并无不当行为，并已针对裁决提出上诉。

尽管身处争议，曼市众将似乎未受到太多影响，在星期天的英超客场以3比0大胜利物浦。图为破门功臣哈兰德（左面向镜头者）与队友们一起庆祝。（法新社）

伯纳姆上个月说，如果曼市的阿布扎比东主在违规裁决出炉后出售球会，他将“非常担忧”，并称赞这些东主是“建设现代曼彻斯特的重要合作伙伴”。

英国首相府随后试图澄清伯纳姆的言论，强调首相明确认为这项裁决事关重大；如果不当行为得到证实，相关责任人就应该承担后果。

影子体育部长：会面详情披露不够透明

影子体育部长（shadow sports minister）路易·弗伦奇（Louie French）说，伯纳姆会面详情的披露“远远达不到足球迷理应获得的透明度”。

弗伦奇说：“伯纳姆不能躲在大曼彻斯特联合管理局背后，而必须亲自承担责任。有关方面提供的资料几乎没有说明这些会面的具体情况、讨论内容，以及双方可能达成的协议。”

他还质疑：“如果伯纳姆没有什么需要隐瞒，为什么他对此三缄其口？他那番不同寻常、为曼市东主辩护的言论已经引起球迷的深刻担忧。现在是首相公开说明自己与城市足球集团（City Football Group）关系的时候了，让公众自行判断。”