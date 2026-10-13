（曼彻斯特综合电）尽管曼联（Manchester United）正遭遇近40年来最糟糕的赛季开局，但球队主帅卡里克（Carrick）坚信，这支英超传统豪门绝对有能力顶住外界的重重压力，走出目前的低谷。

曼联星期三（10月14日）就要迎来对垒西班牙劲旅体育马德里（Atletico Madrid）的欧冠硬仗，卡里克赛前针对球队近期的低迷表现做出正面回应。

自今年1月接替阿莫林（Amorim）执掌帅印以来，卡里克正面临前所未有的考验。他在赛前记者会上坦言，球队目前的成绩确实远低于预期，但他呼吁外界不要过早下定论。

“我们原本期望能取得更好的成绩。但我早就知道在这个过程中必定会经历一段艰难的瓶颈期，这是球队成长旅程的一部分。”

面对外界铺天盖地的批评与质疑，卡里克说：“我能理解为何大家会认为现在的情况是一场灾难，但这绝对不是我们团队内部的心态。你必须懂得如何去应对这些挫折。就拿我们最近丢掉的三个球为例，其实大家原本都有能力去化解，这就是决定成败的细节。

“球迷始终与我们同在，我们必须用实际行动回馈他们。我们一定会渡过这个难关的。”

人员方面，自2025年11月就因严重背伤长期缺阵的曼联荷兰中卫德利赫特（De Ligt）终于回归大名单。不过球队仍然存在防线隐患，中场迈努（Mainoo）与左卫卢克·肖（Luke Shaw）在上星期天（11日）以1比1战平托特纳姆（Tottenham）的比赛中都受伤，预计将无缘这场对决。