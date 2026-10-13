（巴塞罗那综合电）巴塞罗那（Barcelona）后卫库巴西（Cubarsi）认为，自己的球会兼国家队队友亚马尔（Yamal）是世界上最出色的足球员，理应赢得金球奖。

亚马尔的天赋持续赢得巴塞队内人士的赞赏，外界普遍将他和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前锋凯恩（Kane）视为本届金球奖的最大热门，悬念将在不到两周后揭晓。

在欧冠联赛对阵土耳其豪门加拉塔萨雷（Galatasaray）的赛前记者会上，库巴西公开表达对这名西班牙边锋的支持。库巴西认为，亚马尔已经展现出足以赢得这项个人殊荣的实力。

库巴西说：“大家都知道拉明（亚马尔）是世界上最好的球员；这一点毋庸置疑。”在他看来，队友在球场上的表现已经足以证明他具备竞争金球奖的资格，无论他受到多少媒体关注。

库巴西也梦想赢得金球奖

尽管公开支持亚马尔，今夏和前者一起帮助西班牙夺得世界杯冠军的库巴西也承认，自己同样有志于竞争金球奖。

这名19岁的后卫认为，他在世界杯上的表现以及代表巴塞出战时的发挥，都可能让他跻身候选人之列。

不过，他解释说，自己的性格与亚马尔不同，因为这名边锋往往更容易成为公众关注的焦点。

库巴西强调，自己仍在成长和进步，现阶段的首要任务是保持信心、提升表现，并帮助球队赢得冠军。

🌕🇪🇸 Pau Cubarsí says Lamine Yamal should win the Ballon d’Or: “Everyone knows Lamine is the best player in the world, that’s very clear”. pic.twitter.com/BzXOKKe2HS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2026

巴塞星期三欧冠对加拉塔萨雷

除了个人奖项之外，库巴西也分析了巴塞即将在伊斯坦布尔面对的艰难挑战。巴塞将在新加坡时间星期三（14日）凌晨客战加拉塔萨雷。

库巴西提醒球队，注意奥斯梅恩（Osimhen）所带来的威胁，并认为这名加拉塔萨雷前锋是世界上最出色的前锋之一。

他回忆起此前与这名尼日利亚国脚交手，并强调球队必须从比赛第一分钟起就保持专注。尽管巴塞近期表现出色，库巴西仍坚持认为，球队必须改善防守，并避免在面对这支实力强劲的对手时犯错。