（慕尼黑综合电）曾代表“三狮军团”英格兰出场41次、职业生涯参加超过500场比赛的前门将保罗·罗宾逊（Paul Robinson）认为，效力拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的前锋凯恩（Kane），今年理应捧起金球奖这座足球界的最高个人荣誉。

罗宾逊职业生涯曾效力英超球队“热刺”托特纳姆（Tottenham），以及利兹（Leeds）等队伍。据外媒报道，他在谈及金球奖候选人时，毫不讳言地表达了对同胞凯恩的支持。

“如果哈里·凯恩今年没有赢得金球奖，那肯定是一场天大的不公。竞争确实激烈，但没有人能拿出像他那样的数据。”

上赛季，凯恩代表俱乐部和国家队出场65次，攻入73球，赢得欧洲金靴奖，并凭借为拜仁攻入36个联赛进球，连续第三年成为德甲最佳射脚。

进入新赛季后，凯恩依然保持着惊人的进球效率。他在对阵捷克的比赛中梅开二度，使自己在2026年代表英格兰队的进球数增至13个。

亚马尔姆巴佩成劲敌

除凯恩外，西班牙国脚、巴塞罗那（Barcelona）前锋亚马尔（Yamal）、法国队长、皇家马德里（Real Madrid）前锋姆巴佩（Mbappe）等球员也是有力竞争者。尤其是亚马尔，他今夏帮助西班牙夺得队史第二座世界杯，状态火热。

凯恩若获奖 将终结英格兰球员25年“金球荒”

金球奖得主将在不到两周后于伦敦揭晓。如果凯恩获奖，他将成为2001年的欧文（Owen）以来，首位捧起金球奖的英格兰球员。

英格兰足坛名宿莱因克尔（Lineker）认为，33岁的凯恩完全配得上这项世界最佳球员的荣誉。“哈里·凯恩的表现真的令人难以置信，确实如此。他是一名非常出色的终结者，左右脚都非常精准，头球能力也很强。”

莱因克尔表示，凯恩（左）的技术更加全面，身为前锋的他甚至会回撤到后场解围。（路透社）

“他不只是一个禁区内的球员，不像当年的我……他是一名非凡的足球员，球商极高，人也非常好，而且他的职业生涯取得了多么了不起的成就！”

莱因克尔还表示，自己“非常希望看到他获奖”。“如果他能获奖，绝对是实至名归。最终，得奖者应该会是他或拉明·亚马尔。所以，希望凯恩能够赢得金球奖。更重要的是，希望有一天他能随英格兰队，赢得一项重要锦标赛的冠军。”