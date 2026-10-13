（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）新赛季揭幕在即，洛杉矶快艇（LA Clippers）星期二（10月13日）宣布裁掉日本人气控球后卫河村勇辉。

若没有其他球队在澄清期内认领，这名25岁的日本国手预计将加盟快艇在NBA发展联赛（G League）的附属球队圣迭戈快艇（San Diego Clippers）。

现年25岁、身高1米72的河村勇辉今年8月在代表印第安纳溜马（Indiana Pacers）出战NBA夏季联赛后，与洛杉矶快艇签下一份“Exhibit 10”训练营合同，试图在快艇大名单中争取一席之地。

本赛季的NBA季前赛中，河村勇辉共代表快艇出战两场。在夏威夷对阵金州勇士（Golden State Warriors）的首秀中，他仅获得四分钟出场时间。

在刚刚过去的周末，快艇以106比114不敌多伦多猛禽（Toronto Raptors）的比赛中，他获得14分钟出场时间，投篮4投3中高效贡献10分、4次助攻和2次抢断。

杨瀚森高效砍下13分 拓荒者季前赛迎大胜

同日进行的一场季前赛，波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）主场以119比66血洗英国球会伦敦狮（London Lions），迎来两连胜。

阵中年轻控卫亨德森（Henderson）与前锋卡马拉（Camara）同砍全队最高的14分。其中亨德森表现尤为精彩，仅登场16分钟便在三分线外5投4中，另贡献3次助攻与2次抢断。

中国中锋杨瀚森同样把握住了出场机会，全场8投6中，高效贡献13分、4个篮板及4次助攻。

鉴于双方实力悬殊，拓荒者主力球员此役上场时间有限。拓荒者将于星期三（14日）对阵萨克拉门托大王（Sacramento Kings），届时将迎来更具考验的较量。