（新加坡讯）本地足球劲旅狮城水手（Lion City Sailors）星期一（10月12日）发布声明，证实队内左后卫努尔亚当（Nur Adam Abdullah）在对阵幼狮队（Young Lions）的新加坡超级足球联赛（SPL）中，遭遇前十字韧带（ACL）重伤。

这名25岁的防守大将因此预计缺席2026-27赛季的大部分比赛，并彻底无缘明年初举行的亚洲杯正赛。

狮城水手当时在惹兰勿刹体育场以6比1大胜对手，但在补时阶段，努尔亚当在一次拼抢中被幼狮队长里夫基（Reefqy）铲倒，导致右膝受创。一般而言，前十字韧带撕裂需要至少六个月的康复期。

努尔亚当在接受访问时说：“得知伤情并因此错失这个重要赛季，我感到非常遗憾，但伤病本就是职业球员生涯的一部分。现在最重要的就是专注于复健，我有信心能以更强姿态重返赛场。”

雄狮折损后防主力

努尔亚当的缺阵对国家队主教练李斯平的排兵布阵，无疑是一大打击。在2026年里，努尔亚当是雄狮队后防线的绝对主力，在7月至8月的亚细安锦标赛和9月至10月的首届国际足联亚细安杯（FIFA ASEAN Cup）中，共代表国家队出战九场比赛。

两项赛事期间，他两次送出关键助攻。在7月27日亚细安锦标赛小组赛2比0击败东帝汶的比赛中，他精准传中助攻伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）打破僵局；9月28日亚细安杯1比0战胜孟加拉一役，也是由他助攻哈里斯·斯图尔特（Harhys Stewart）攻入全场唯一进球。

主帅李斯平说：“这无疑是个令人遗憾的消息，我们的心与努尔亚当同在。如果说有谁能在精神上足够强大并重新站起来，那一定会是他。”

李斯平坦言，鉴于努尔亚当近期对球队的贡献，失去他是个严峻挑战，教练组目前正着手评估各种方案，以遴选合适的替代人选。

雄狮明年初出征沙特 11月先战巴拉圭与巴西

目前世界排名第149位的新加坡国家队，已成功杀入将于2027年1月7日至2月5日在沙特阿拉伯举行的亚洲杯正赛，届时将与澳大利亚、伊拉克及塔吉克斯坦同组竞争。

为迎接这项洲际大赛，雄狮队将于今年11月在国家体育场举行的“瑞穗蓝色挑战——新加坡加冷足球系列赛”（Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore）中，分别迎战世界排名第33的巴拉圭（11月13日）和世界排名第六的豪强巴西（11月17日）。