马来西亚羽坛星期一（10月12日）爆出震撼弹，男单自由人李梓嘉向高等法院申请禁令，限制父亲李志兴与姐姐李梓瑜在李梓嘉管理公司（LZJ Management Sdn Bhd）于未经法院许可的情况下，为自身批准某些经济利益或作出重大公司决策。

据网媒“Scoop”报道，李梓嘉在7月2日向吉隆坡高等法庭提交的原诉传票，针对同为公司董事的父亲李志兴和姐姐李梓瑜申请了临时禁令。

临时禁令旨在禁止他们在案件审理期间，批准除了每月薪资以外的董事酬金、津贴、奖金或其他的经济利益。另外，也是为了限制他们在未经法庭批准的情况下，作出涉及董事任免、公司秘书任命、重大资产处置、新股发行及公司股权结构变更的决定。

这份编号为WA-24NCC-400-07/2026的法庭文件显示，李梓嘉将LZJ管理公司、李志兴、李梓瑜以及他的弟弟李綯列为答辩人。李梓嘉声称，自己持有90%的股份，同时担任李梓嘉羽毛球经理人的李梓瑜持有公司9%的股份，李綯持有1%的股份。

李梓嘉将父亲李志兴（左二）、姐姐李梓瑜（左一）和弟弟李绹（右一）列为答辩人。右二是他母亲廖雪萍。（互联网）

寻求召开特别股东大会

除了申请禁令外，李梓嘉还寻求法庭下令召开一次特别股东大会，以处理有关公司管理和治理的事项。他在支持该申请的宣誓书中指出，公司原定于2025年12月22日召开特别股东大会，但由于出席人数不足，最终未能顺利举行。

李梓嘉认为，这场会议未能按照正常程序进行，加上公司目前陷入管理及行政僵局，因此有必要寻求法庭介入。他要求法庭下令，公司必须在庭令发出后14天内，或法庭指定的其他期限内召开特别股东大会。

同时，他还寻求获得发布并送达会议通知，以及任命独立主席的授权。根据拟议的安排，即使某些董事、股东或公司秘书缺席，会议仍可照常举行。会议预计讨论的事项包括撤换现任董事、委任新董事及公司秘书，以及其他公司事务。

答辩方对申请提出异议

然而，李梓嘉的申请遭到答辩人反对。李志兴在8月6日提交的答辩宣誓书中，对法院介入的必要性提出质疑，并强调公司一直正常处理儿子职业羽毛球生涯的相关工作。

他也在宣誓书中提及，LZJ管理公司与运动品牌胜利（Victor）签订了一份为期四年的合作合约，合作期限从2025年1月1日至2028年12月31日。李志兴指出，这项安排及其带来的财务收益，对公司的运营和对李梓嘉职业生涯的支持至关重要。

李志兴也在宣誓书中回应了关于款项支付，以及对李梓嘉姓名与肖像使用权的争议。代表李梓瑜和李綯提交的联合宣誓书同样对这些指控提出了异议，并反对李梓嘉向法庭提出的要求。

目前，该申请和宣誓书中陈述的各方立场，仍有待法院审议。

李家对簿公堂早有端倪

随着这场家庭风波浮上台面，李梓嘉7月12日发布的一篇长文也重新受到关注，当时他曾坦言希望自己能够重新掌握人生和事业的方向。

李梓嘉在这篇以中英文发布的长文中，回顾离开国家队后的生活与事业经历。他透露，过去几年将许多生活及事业上的事务交由身边信任的人协助处理，自己则专注于训练和比赛，当时相信信任是彼此关系中最重要的基础。

然而，随着时间推移，尤其是在受伤、状态低潮及心理最脆弱的时期，他发现许多事情已不再如自己原先所想。“老实说，那段时间我真的很痛苦，训练无法专注，生活也像失去了节奏，甚至一度认真想过，是不是干脆退休算了。”

值得注意的是，李梓嘉在文中并未点名任何人，也没有具体交代所面对的问题。他说，不希望把事情说得更难看，也不愿让伤害继续扩大，希望过去的事能逐渐放下，让每个人都朝自己认为正确的方向前进。

李梓嘉不愿官司分心

率先报道李家风波的Scoop星期二（13日）跟进报道，并引述羽坛及熟悉此事的消息人士透露，李梓嘉目前不希望就法律程序发表任何公开声明，因为他决心防止此事影响其在赛场上的精神专注度和表现。

报道称：“李梓嘉承认目前发生了这种情况，但眼下他更倾向于让法律程序按部就班地进行，而不是发表任何公开声明。他不希望这件事成为干扰，或在心理上影响自己，尤其是他目前最专注的仍是羽毛球事业。

“他的首要任务是专注于自己的比赛，在训练中继续努力并提升赛场表现。他希望把精力投入到羽毛球，而不是持续存在的争议中。他目前最大的目标就是重返世界前50名。这是他希望努力达成的目标，他也希望能让自己处于最佳状态去实现这一目标。”

李梓嘉在上周的北极羽毛球公开赛（超级500赛）表现出色，打进半决赛，但惜败丹麦名将安东森（Antonsen），无缘晋级决赛。这次佳绩也反映在世界排名上，李梓嘉排名跃升14级至第42位，超越排名第45的贺首维，成为马国第二号男单。