（利雅得综合电）尽管星期二（10月13日）的亚冠精英联赛因中东局势延迟一小时，但葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）领军的艾纳斯（Al-Nassr），依然在主场以3比1战胜乌兹别克斯坦球会费尔干纳石油工人（Neftchi Fergana），一扫首战不敌艾因（Al Ain）的阴霾。

沙特近期频频面临胡塞武装袭击的威胁，石油设施、油轮及交通枢纽均成为目标，其中包括针对利雅得国际机场的一连串致命袭击。不过，费尔干纳石油工人在周末领空受干扰前已抵达利雅得，并举行了赛前官方技术会议。

这场比赛的看台上观众寥寥，沙特民防部门在开赛前15分钟更发出安全警告，比赛因此延迟一小时举行。随后，沙特联军在社交媒体上宣布，已“拦截并摧毁”一枚由胡塞武装发射的弹道导弹。

不过，场外的安全警报并未影响艾纳斯的发挥，巴西中场安杰洛（Angelo）第33分钟率先破门，助球队以1比0取得领先。帅罗则在九分钟后攻进一记精彩的凌空抽射，成功收获职业生涯的第981个进球，将领先优势扩大为2比0。

尽管费尔干纳石油工人在易边第51分钟扳回一球，但中场阿里巴耶夫（Alibaev）却在第65分钟犯规而被红卡罚下，前锋戈福罗夫（Gofurov）还在13分钟后送出乌龙球，让多一人的艾纳斯以3比1笑到最后。

亚足联密切关注沙特安全局势

此次安全隐患也引起亚洲足球联合会（AFC）的重视。秘书长温莎·约翰（Windsor John）说，亚足联正密切关注利雅得的安全局势发展。

这一局势为接下来的亚冠精英联赛及二级联赛带来后勤方面的考验，因为来访的亚洲球会和亚洲足联的比赛官员，均得依赖经由利雅得的航线进行往返。这些突发状况，也考验着沙特作为赛事东道主的应变能力与办赛规划。

此前，每当当地领空或地面状况存在安全风险时，亚洲足联都会启动应急机制，按照惯例将比赛移师至阿联酋、卡塔尔和阿曼等海湾地区的第三方中立场地进行。

沙特将于2027年1月7日至2月5日，在包括利雅得在内的多座城市举办亚洲杯，并计划于5月1日举办亚冠精英联赛决赛。