随着中东局势持续紧张，2027年亚洲杯东道主沙特阿拉伯近期接连遭袭，引发外界对赛事安全及举办安排的关注。新加坡足球总会星期二（10月13日）指出，正密切关注当地不断变化的安全局势，以及对出行的潜在影响。

定于2027年1月7日至2月5日举行的亚洲杯，将由沙特的利雅得、吉达和胡拜尔联合承办，共有24支球队参赛。“雄狮”新加坡国家队历史上首次取得亚洲杯正赛资格，将在小组赛迎战澳大利亚、塔吉克斯坦和伊拉克。

距离这届亚洲杯开赛已不足三个月，但沙特近期面临来自也门胡塞武装的袭击威胁，当地的安全形势引发关注。新加坡足总回复媒体询问时强调，球员、教练组及职员的安全与福祉始终是总会的首要考量。

作为备战亚洲杯的一部分，雄狮原定3月在迪拜举行的友谊赛对阵法罗群岛，本可在2012年之后首次对上欧洲球队，但最终因中东战事而取消。

雄狮队长：期盼世界和平

雄狮队长哈里斯·哈伦渴望参加亚洲杯，同时也期盼世界和平。（档案照片）

雄狮队长哈里斯·哈伦（Hariss Harun）接受《海峡时报》采访时说：“看到并听到正在发生的事情，我们自然会感到担忧，我相信大家都有同样的顾虑。我们既渴望参加这项洲际顶级赛事，同时也期盼世界和平。

“安全必须是重中之重，因为这不仅仅涉及24支参赛球队的球员，还有大量工作人员、志愿者、家属和球迷。我相信作为主办方，亚洲足球联合会也在密切关注事态发展，因此我们信任他们会做出正确的判断和决定。”

哈立德国王国际机场此前遭遇致命袭击，导致多家航空公司取消或调整航班。新加坡航空上星期五（9日）也宣布，将原定开通的利雅得航线推迟至明年3月28日；廉价航空公司酷航也取消飞往吉达的航班，停飞期持续至12月2日。

由沙特主导的军事联军此前宣布，拦截了一枚胡塞武装向利雅得发射的导弹。受此影响，葡萄牙球星克·罗纳尔多（C.Ronaldo）效力的艾纳斯（Al-Nassr），当天亚冠精英联赛的比赛也延迟一小时开球。

澳洲足总与亚足联沟通

此外，澳大利亚足总也正在“密切关注沙特阿拉伯的局势”，并就“赛事相关计划”与亚足联保持沟通。

一名发言人告诉法新社：“球员、工作人员及球迷的安全与福祉始终是重中之重。我们经验丰富的安保团队正积极监测事态发展，并定期提供最新情况。风险评估是我们每次国家队集训计划的一部分，也将是我们为1月赛事进行筹备工作的重中之重。”

目前，亚足联尚未就当地局势及其对亚洲杯的潜在影响作出回应。