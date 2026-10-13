中国金花在女子网球协会（WTA）1000级别赛事武汉网球公开赛正赛女单首轮精彩绽放，持外卡出战的郭涵煜和从资格赛突围的施晗均上演逆转好戏，分别淘汰了赛会12号种子罗马尼亚老将索拉娜·克尔斯蒂亚（Sorana Cirstea）和13号种子菲律宾新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala），晋级女单次轮。

逆转击败世界排名第16的索拉娜，既是郭涵煜在武网单打正赛的首胜，也是其职业生涯首次击败世界前20的球员。对此，她在赛后复盘比赛时直言没想到。她说：“第一盘1比6、第二盘0比4落后，很难想象自己还能赢。我就是抱着积极的心态，想尽可能在场上多打一会儿，多享受一下在中心球场的感觉。”

正是这种真实而简单的想法，让世界第240、持外卡出战的郭涵煜在被单打经验丰富的36岁老将逼到无路可退的绝境时，突然爆发出惊人能量，展开绝地反击。次盘0比4时连保带破追成4平，随后双方各自保发，6平。在抢七大战中，郭涵煜以3比6再遇险情。最终，她挽救了三个赛点，以小分8比6胜出。

双方各胜一盘，比赛胜负仍充满悬念。但令人没想到是，郭涵煜在决胜盘一度以3比5落后。此刻，在全场加油声中她连下四局，以7比5逆转获得胜利。

郭涵煜说：“没有想到状态会越来越好，包括在对方赛点时我也是想让自己不那么轻易去丢掉这场比赛，就是一直在试着做最后的努力，很开心取得胜利。”

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第二次在WTA1000比赛中取得胜利，郭涵煜说：“对手无论实力还是排名都比我高很多，我很开心能有机会与她交手，我只是想尽力而为，看看她到底有多厉害，我还要做些什么才能赶上她，我试着学习一些东西，这就是我今天的目标。”

实际上，28岁的郭涵煜并非无名之辈，她的双打战绩非常傲人，世界排名第15位。她与法国搭档克里斯蒂娜·姆拉德诺维奇（Kristina Mladenovic）夺得今年温网女双锦标。这是她个人职业生涯的首个大满贯双打冠军，也是中国网球史上第六位夺得大满贯女双冠军的球员。当她与索拉娜在场上激战时，其搭档在球员包厢里为其加油，两人闯过武网首轮后已锁定本赛季WTA年终总决赛女双席位。

对此，郭涵煜说：“我的搭档世界排名前10，能和这样一个高排位的选手一起训练和比赛对我帮助非常大，她永远都告诉我能够做得更好，非常信任我。”

施晗生涯‌首胜世界前20球员

21岁的施晗单打世界排名第217，但这并不妨碍她连续两站1000赛挑战高手。中网，她从资格赛突围杀进女单正赛，首轮差点将最终夺冠的郑钦文拉下马，可谓一战成名。郑钦文赛后说：“她是一位非常优秀的选手，底线很扎实很稳定。”

施晗（图）以4比6、两个6比3逆转淘汰了世界第19的亚历山德拉，爆出本届武网开赛后一大冷门。（武网组委会提供）

随后施晗马不停蹄奔向武网，再次从资格赛打进正赛。不过，这次她把握住了机会，在星期一（10月12日）晚间第二场，以4比6、两个6比3逆转淘汰了世界第19的亚历山德拉，令其一轮游，爆出本届武网开赛后一大冷门。

这也是施晗职业生涯‌首次击败世界前20选球员，同时也是她个人WTA1000级别赛事正赛的首场胜利。赛后，她说：“非常开心，我觉得发挥出我的真实水平了，第一盘输了之后我及时调整了心态，在第二盘打得更耐心，在自己的发球局尽可能更加强势一点。第三盘也是打得比较耐心。中网与钦文姐的那场球确实对我帮助很大，给我增加了不少信心。当然也吸取了一些教训，做出了一些改变。”