（马德里综合电）“红魔”曼联（Manchester United）在新加坡时间星期三（10月14日）凌晨的欧冠联赛阶段第二轮，客场以0比2败给西甲球队体育马德里（Atletico Madrid），各项赛事已连续五场不胜，后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）赛后批评管理层投资不够，导致球队陷入如此局面。

体育马德里在开赛不到一分钟，便由巴里奥斯（Barrios）在大都会球场率先破门。随着曼联后卫约罗（Yoro）在第74分钟被红卡罚下，少一人作战，体马的卢克曼（Lookman）便在五分钟后再下一城，为球队锁定胜局。

事实上，主场作战的体马在比赛中还有两次射门击中门框，以及一个进球被录像助理裁判（VAR）取消，获胜可谓实至名归。

这是曼联在缺席欧冠两个赛季后，重返这项欧洲顶级球会联赛行列。虽然这是曼联在本季欧冠首败，但在近期的各项赛事中，他们却已连续五场不胜。

在被问到球队本场比赛的表现时，马丁内斯直言：“非常差”，并直接点名批评足球总监威尔科克斯（Wilcox），认为曼联需要引进更多新援，才能与竞争对手抗衡，并组建一支有实力在欧洲赛场上竞争的队伍。

马丁内斯在接受亚马逊Prime访问时说：“我对我们的技术总监有更高的期望。我必须坦诚地说出这一点。当然，作为球员，我们也必须做得更多。”

马丁内斯认为，球会上个赛季已为打造出一支出色的球队奠定基础，但管理层并没有继续落实这一计划。

曼联后卫马丁内斯（左）与体马后卫格里马尔多进行对抗。（法新社）

马丁内斯：不能一味地换帅

曼联连续五场比赛不胜，让主帅卡里克（Carrick）承受的压力与日俱增。但马丁内斯却为主帅辩护，并认为解雇卡里克并不是解决问题的办法。

他说：“你不能一味地换帅、换帅、再换帅。其他方面呢？我不能再说得更多了。

“今晚，要把责任归咎于主帅很容易，把责任推给球员也很容易，但我们也必须检视其他方面的问题。”

“他（卡里克）已经尽了最大努力。每个赛季都不一样，你不能一直沿用上个赛季的做法。

“其他球队已经摸清你的踢法，也了解每一个细节。如果到了下个赛季，你还是不做出改变，那就会是个大问题。

“上个赛季，我们已经竭尽所能，为打造一支出色的球队奠定基础，但来到这里却令人恼火，也令人失望，我却看不到自己的球队努力争取一场精彩的胜利。”

当被问到对于马丁内斯的批评有何看法时，卡里克则说自己尚未听见，所以无法做出评论。

他说：“我还未听见，但在经历这样的比赛后，你原本来到这里，希望能够有所收获，却失望而归，难免会有些情绪化。”

鲁尼认为马丁内斯批评太过火

前曼联及英格兰前锋鲁尼（Rooney）则认为，马丁内斯的批评有些过火。

“我认为他可能有些过火了，这些话应该留在内部。”

他也说：“你显然看得出，他很在乎这家球会，也希望球会投入更多资金，引进更多球员。但老实说，如果球会真的要这样做，他自己可能也是最先被清洗的球员之一。”