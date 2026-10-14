（斯塔万格综合电）欧洲冠军联赛爆出惊天冷门，新加坡时间星期三（10月14日）凌晨3时，英格兰前锋凯恩（Kane）梅开二度，并打破阿根廷球星梅西（Messi）的进球纪录，但德国豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）却因球员奥利塞（Olise）领到一张“极其愚蠢”的红卡，最终在客场被挪威球队维京（Viking）以3比3逼和。

主场作战的维京队上半场大发神威，斯滕斯内斯（Stensness）开场仅仅两分钟便攻破拜仁大门先拔头筹。第38分钟，克里斯蒂安森（Christiansen）接获队友助攻再下一城，让拜仁在半场结束时意外地以0比2陷入被动的局面。

下半场易边再战，如梦初醒的拜仁展开猛烈反扑。第54分钟，凯恩主踢罚球命中，助拜仁吹响反击的号角，随后他在第60分钟接应基米希（Kimmich）的助攻破门，成功将比分扳平。凭借这两个进球，这名英格兰前锋在30岁以后的40场欧冠比赛中累计攻入36球，正式超越梅西在同年龄段攻入35球的历史纪录。

第71分钟，迪亚斯（Diaz）在门前建功，帮助拜仁以3比2反超比分，眼看就要上演一场经典的超级大逆转。

然而，就在拜仁以为胜券在握时，场上局势却再次发生戏剧性的转折。第73分钟，奥利塞因将球直接砸向维京队长特里皮奇（Tripic）的脸部，领到第二张黄卡被红卡驱逐出场。拜仁主帅孔帕尼（Kompany）赛后愤怒又无奈地直言，这张红卡“超级愚蠢”，并透露球员本人也为拖累球队感到后悔。

少一人作战的拜仁最终没能顶住主队的狂轰滥炸。第90分钟，维京队的豪根（Haugen）完成致命一击，将比分锁定为3比3，为这支时隔多年重返欧洲顶级赛场的挪威黑马奇迹般地抢回宝贵的一分。