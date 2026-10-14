（米兰综合电）两支意甲球队国际米兰（Inter Milan）和那波利（Napoli）在新加坡时间星期三（10月14日）凌晨的欧冠联赛阶段第二轮双双栽跟斗，前者主场意外以3比4不敌比利时球队布鲁日（Brugge），吞下欧冠两连败；那波利也惨遭西甲球队比利亚雷亚尔（Villarreal）以3比1逆转。

国米目前在意甲联赛中领跑，但在本季欧冠首轮比赛中，他们先在客场以1比2败给西甲豪门皇家马德里（Real Madrid），本轮回到主场迎战非传统劲旅的布鲁日，原本希望能一扫颓势，岂料竟再吃败仗。

比赛进行到第30分钟，国米中场恰尔汗奥卢（Calhanoglu）对福布斯（Forbs）犯规，布鲁日的前锋特雷索尔迪（Tresoldi）主罚罚球命中，为球队首开纪录。半场结束前，国米的图拉姆（Thuram）与后卫迪马尔科（Dimarco）在左路配合，马丁内斯（Martinez）顶住防守球员转身破门，将比分扳成1比1平。

下半场国米后防线却出现致命失误，门将与防线沟通失误，让福布斯抓住机会穿球过裆，特雷索尔迪（Tresoldi）轻松推射空门得手，再次将比分超前。第74分钟，特雷索尔迪顺利完成帽子戏法，将比分拉开到3比1。

尽管马丁内斯在七分钟后梅开二度，一度让主场球迷看到希望，但布鲁日的费尔曼（Vermant）在第87分钟将比分扩大为4比2。伤停补时阶段，博尼（Bonny）为国米攻入一球，但这终究只是个安慰，国米最终还是以3比4饮恨主场。

那波利领先一球后遭逆转

那波利同样遭遇重挫，他们原本取得梦幻开局，开场仅八分钟便由拉赫马尼（Rrahmani）先拔头筹。然而，主场作战的比利亚雷亚尔迅速展开猛烈反击，在第23分钟由米考塔泽（Mikautadze）破门扳平比分。仅仅三分钟后，莫雷诺（Moreno）送出精妙助攻，莫里尼奥（Mourino）破门建功，帮助“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔以2比1火速反超。

尾声阶段，替补登场的佩雷斯（Perez）在第86分钟助攻同样替补出战的奥卢瓦塞伊（Oluwaseyi），为黄潜以3比1完成大逆转，锁定胜局，也送给那波利一场惨痛的败仗。