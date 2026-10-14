（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）在新加坡时间星期三（10月14日）凌晨的欧冠联赛阶段第二轮的下半场短短七分钟内连进三球，以3比0大胜法甲球队里尔（Lille），确保两战两胜的完美开局。

比赛在阿申纳的酋长球场举行，廷贝尔（Timber）在第64分钟巧妙破门，打破僵局后，埃泽（Eze）和萨卡（Saka）接连建功，为炮兵以3比0锁定胜局。

双方在上半场互交白卷，但里尔前锋上田绮世一度在第23分钟进球，只可惜越位在先，进球被判无效。

在上周末的英超联赛中替补立大功，助阿申纳逆转战胜利兹（Leeds）的中场吉马良斯（Guimaraes）也在半场结束前非常接近破门。他先是在近距离射门偏出，随后又在禁区外起脚劲射，但被里尔门将厄泽尔（Ozer）扑出。

锋线主力们下半场登场改变比赛

下半场，阿申纳开始加强攻势，随着廷贝尔在第64分钟成功破门，主帅阿特塔（Arteta）随即连续换上三名最具威胁的进攻球员萨卡、哈弗茨（Havertz）和厄德高（Odegaard）后，球队也瞬间焕发生气，很快就再进两球。

萨卡在替补登场后的仅仅两分钟就助攻埃泽进球。四分钟后，他则在哈弗茨的助攻下，变身为进球者，将比分改写为3比0。

值得一提的是，炮兵赛前刚刚传出两名球员因卡皮耶（Hincapie）和苏维门迪（Zubimendi）在训练中同时受伤的坏消息，但阿特塔本仗依旧收起多名主力，最终还是取得了胜利，阵容深度可见一斑。

阿特塔在赛后受访时大赞替补上场后改变比赛的球员们。他说：“那些负责为比赛收尾的球员都非常出色。

“他们提升比赛的强度和质量，让我们能够不断加大对对手的压迫。”

比赛尾声，主队球迷也为一名熟悉的面孔登场而欢呼。曾在阿申纳效力六年、攻入105球的法国球星吉鲁（Giroud），此役以替补身份代表里尔上阵。

不过，吉鲁未能再次在酋长球场取得进球。随着这场败仗，里尔在本季欧冠已吃下两连败。他们在首轮不敌西甲的贝迪斯（Betis）。