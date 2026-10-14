（伊斯坦布尔综合电）西班牙豪门巴塞罗那（Barcelona）在新加坡时间星期三（10月14日）凌晨的欧洲冠军联赛中，客场以4比1逆转大胜土耳其劲旅加拉塔萨雷（Galatasaray）。凭借这场酣畅淋漓的胜利，巴塞不仅继续稳居欧冠积分榜榜首，更在本赛季豪取势不可挡的10连胜。

在伊斯坦布尔狂热的主场氛围中，加拉塔萨雷在开局阶段给巴塞罗那制造不小的压力。第27分钟，主队通过一次犀利的快速反击率先发难，巴特拉科夫（Batrakov）在禁区边缘起脚劲射，皮球折射后飞入网窝，帮助加拉塔萨雷1比0领先。

然而，这个丢球反而唤醒巴塞罗那的斗志。上半场结束前，巴塞罗那稳住阵脚，边卫坎塞洛（Cancelo）在禁区内把握住机会，将比分扳平。

下半场比赛则近乎成为亚马尔（Yamal）的个人秀。这名天才小将接管比赛，在右路频频击穿对手防线。第50分钟，亚马尔送出精准的弧线传中，助攻中场洛佩斯（Lopez）头球破门，帮助巴塞罗那反超比分。

仅仅三分钟后，亚马尔在极其狭小的空间内连续三次变向突破防守球员，随后送出绝妙助攻，戈登（Gordon）门前轻松推射建功，让土耳其主场球迷陷入死寂。第65分钟，巴塞罗那的攻势仍在继续，阿德耶米（Adeyemi）补射破网，将比分无情地锁定在4比1。凭借下半场的主宰级表现，亚马尔当之无愧地获评本场比赛的最佳球员。

尽管球队开局完美，本赛季已狂轰43球且未尝败绩，但巴塞主帅弗里克（Flick）在赛后依然给球队“降温”。他警告称：“足球局势瞬息万变。我们对现在的处境感到自豪，也对我们的战术打法充满信心。但我们的野心不止于此，我们想要赢得冠军。现在只是10月，真正的冠军要在5至6月才能见分晓。”

在轻松跨过加拉塔萨雷这道难关后，巴塞罗那即将迎来真正的“魔鬼赛程”。他们将在新加坡时间星期天（18日）的西甲联赛客战贝迪斯（Betis），下星期三（21日）凌晨欧冠大战上季冠军、法甲的巴黎圣日耳曼（PSG），并在紧接着10月26日与“死敌”皇家马德里（Real Madrid）展开西班牙国家德比。