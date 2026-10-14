（苏黎世综合电）国际足坛再次掀起贪腐与金钱风暴。国际足联（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）被爆曾收取一笔高达172万美元（约220万新元）且未曾被公开的世界杯相关款项，引发外界对其涉嫌违规操作的强烈质疑。令人玩味的是，就在这桩“暗账疑云”曝光之际，国际足联随即抛出一项极具震撼力的金钱提案，计划将对全球各会员协会的拨款从1000万美元大幅调高至2500万美元。

根据美国体育媒体ESPN获取的美国国税局（IRS）及国际足联内部文件，因凡蒂诺在2024年从“FWC2026”（由国际足联设立、负责管理和运营今年在北美举行的2026年世界杯的美国官方机构）处获得了172万美元的额外巨额报酬。这笔超过百万美元的款项，是因凡蒂诺在2024年约490万美元正常薪酬之外的额外收入。

争议的焦点在于，这笔巨款并未出现在国际足联2024年的年度财务报告中。根据国际足联的内部章程，主席、理事会成员及秘书长的个人薪酬必须完全对外公开。这笔“隐形收入”的曝光，无疑让因凡蒂诺面临违反章程的严厉指控。

国际足联：绝不会向主席支付第二份薪水

针对外电报道，国际足联发言人极力否认，并强烈驳斥有关因凡蒂诺违反章程或隐瞒财务信息的说法。国际足联在一份官方声明中坚称：“国际足联绝不会向主席支付第二份薪水。因凡蒂诺的年度薪酬和其他福利均由独立的薪酬委员会决定，账目也经过了独立审计，完全符合瑞士、美国等地的税务法规。”

然而，就在因凡蒂诺身陷暗款丑闻的敏感时刻，美联社查阅的一份最新内部文件显示，国际足联将提议在2027年至2030年期间，利用48支球队参赛的本届世界杯所带来的空前商业利润，设立一个总额高达63亿5000美元的足球发展基金。

在这份雄心勃勃的提案中，最引人注目的莫过于每个国家和地区足球协会（共211个会员协会）所获得的拨款，将从原定的1000万美元激增至2500万美元。此外，六大洲足联也将各自获得9900万美元的巨额拨款，重点用于发展女足和青年足球。

自2016年上任以来，因凡蒂诺的作风一直备受争议。今年早些时候，他曾试图向私人投资者出售世界杯20%股份，该计划随即遭到欧洲足联的强烈抵制，并在几天后被迫流产。如今，因凡蒂诺正积极寻求在明年再次连任国际足联主席。

在这个风口浪尖上，大幅提高各会员协会拨款的举措，究竟是为了全球足球发展的真情流露，还是因凡蒂诺为了平息172万美元丑闻、稳固自己足坛江山的“糖衣炮弹”？这一切留给足坛极大的想象空间。据悉，这项天价财务提案将在2026年12月的国际足联理事会会议上进行最终敲定，并有待2027年3月的第77届国际足联大会正式批准。