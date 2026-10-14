（曼彻斯特综合电）法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）主帅恩里克（Enrique）认为，曼市在前帅瓜迪奥拉（Guardiola）执教的那些年里所赢得的所有奖杯都“实至名归”，并希望这支英格兰劲旅即使被裁定违反英超财务规则，也能免于处罚。

曼市被指在2009年至2018年间违反逾100项财务规则，独立委员会已裁定它罪名成立。球队即将面临严厉制裁，包括可能被降级。外界也曾猜测，曼市在相关期间赢得的所有冠军头衔都可能被褫夺。

对此，曼市已正式提出上诉，并否认有任何不当行为。

曼市将在新加坡时间星期四（15日）凌晨的欧冠联赛主场迎战巴黎圣日耳曼。据报道，在上赛季结束后离开曼市的功勋主帅瓜迪奥拉届时将重返伊蒂哈德球场观看比赛。

恩里克和瓜迪奥拉是好友，两人过去也曾同时效力西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）。

恩里克在赛前记者会上说：“我认为曼市过去几年在球场上的表现令人难以置信。他们在球场上赢得的所有奖杯，绝对是实至名归。”

他补充道：“在球场上赢得的奖杯，就应该留在球场上。他们值得拥有这些荣誉。我希望他们能够避免受到制裁，这是我的想法。”

接替瓜迪奥拉成为曼市主帅，是一项艰巨的任务，但意大利籍主帅马雷斯卡（Maresca）至今开局完美。

自他上任以来，曼市在各项赛事取得八战全胜的佳绩。不过，恩里克不认同外界把来临欧冠赛视为双方在赛季初证明自身实力、抢占先机的重要战役。

他说：“真正能看出一支球队实力的时刻是在1月。过了五六个月后，情况就会大不相同，许多球队也会有所变化。

“不过，在这个阶段进行这样的对决，仍然具有看头，也是一场有趣的比赛。”