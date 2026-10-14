（费城综合电）美国职业篮球赛（NBA）超级巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）今夏以职业生涯最低薪水加盟费城76人（Philadelphia 76ers）后，其通勤方式引发关注与争议。

曾获普利策奖的资深调查记者巴勃罗·托雷（Pablo Torre）证实，他正针对詹姆斯使用体育商业巨头Fanatics的私人直升机往返纽约与费城以及新泽西一事展开调查，以厘清该行为是否涉嫌违反联赛关于“规避工资帽”的规定。

多队老板提供线报 质疑变相违规补贴

托雷日前在出席体育媒体“Front Office Sports”的线上活动时透露，已有数名NBA球队老板向他爆料，并对詹姆斯的这项“私人直升机通勤福利”提出质疑。

托雷此前因揭露洛杉矶快艇（LA Clippers）涉嫌规避工资帽的暗箱操作而斩获普利策奖。他说：“我们收到了多名NBA球队老板的线报，他们转发相关报道并质问‘这到底是怎么回事？’

“显然，我现在似乎成为了监督这些亿万富翁和维护行业公平的关键人物，这相当有意思。”

BREAKING: LeBron James is currently under investigation after NBA owners reached out to Pablo Torre regarding his Fanatics sponsored helicopter 🚨



Pablo Torre famously uncovered the Kawhi Leonard Aspiration deal which resulted in the Clippers losing FIVE first-round draft picks… pic.twitter.com/ymXWDAiRTS — Basketball Forever (@bballforever_) October 13, 2026

赞助商包办接送 30分钟替代两小时车程

这项争议源于Front Office Sports的初始报道。报道指出，詹姆斯频繁往返于纽约曼哈顿与其效力的76人队位于新泽西州卡姆登训练基地之间，但相关飞行费用并非由其个人支付，而是由Fanatics通过合同中的“航空服务条款”全额承担。值得注意的是，Fanatics的创始人迈克尔·鲁宾（Michael Rubin）曾是76人队的股东之一。

飞行记录显示，仅在今年10月初，印有Fanatics标志的莱昂纳多AW139直升机就在纽约与费城东北机场之间往返了十余次。每趟单程包机费用估计在4000美元（约5100新元）至1万美元之间，将原本需要90分钟至两小时的车程缩短至30分钟的飞行时间。

对此，詹姆斯的发言人回应称：“我们在近三年前（2024年1月）与Fanatics签署的合作协议中，就包含了使用其公司航空资源的条款。这是他们与顶级运动员合作中的常见福利，鉴于勒布朗需要兼顾纽约和费城的行程，我们非常感谢他们的支持。”

低薪加盟敏感度高 揭幕战前夕再掀风波

詹姆斯今年7月与76人签下一份为期两年、总价值800万美元的合同，本赛季薪水仅为387万美元，创下其21年来职业生涯的新低。尽管他通过各类广告代言（包括Fanatics和近期报道的预测市场平台Polymarket）补充收入，但对于这家与76人前高层关系密切的赞助商提供的高昂通勤福利，多支敌对球队管理层感到不安，担心这构成非法球队福利或非正当竞争优势。

此前，伦纳德（Leonard）加盟快艇队时，其团队曾被指要求球队提供私人直升机接送等福利，并一度引发联盟调查。如今，詹姆斯与Fanatics的协议再次触碰了联赛各队的敏感神经。

随着76人队即将在10月20日的新赛季揭幕战中迎战纽约尼克斯（New York Knicks），托雷的这项调查是否会促使NBA官方介入审视，已成为联赛各方密切关注的焦点。