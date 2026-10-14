（首尔综合电） 鉴于近期围绕韩国国家队球员未经证实的谣言和恶意诽谤不断蔓延，韩国足球总会星期二（10月13日）发布公告，呼吁球迷保持克制，并表明将严正应对散布虚假和歪曲信息的行为。

韩国足总在发表的长篇官方声明中，呼吁球迷停止对国家队球员发起“过度的人身攻击”，并警告称此类行为会对处于舆论风口浪尖上的球员造成极其沉重的“心理负担”。

自今年美加墨世界杯未能从小组出线并吞下耻辱性失利后，韩国队前主帅洪明甫随即请辞，目前由西班牙籍代理主帅莫雷诺（Robert Moreno）暂掌教鞭。然而随着亚洲杯临近，韩国国家队如今却又深陷内讧与负面传闻的困扰。

韩国当地媒体报道称，队内部分年轻球员感到受到了包括长期担任队长的孙兴慜在内的老将们的制约与压制。

对此，韩国足总在长篇声明中严厉谴责他们形容为企图制造内部分裂的不实言论。“近期，关于国家队球员未经核实的信息和猜测性言论在社交媒体及网络论坛上疯狂传播，部分球员面临过度的批评和人身攻击。

“这种行为已经超出正常合理批评的范畴，给球员个人造成极其沉重的心理负担。”韩国足总同时呼吁球迷切勿“对球队内部关系进行主观推测，更不要蓄意挑起队内分裂”。

针对散布虚假、歪曲信息的行为，韩国足总表明将采取强硬应对措施。“对于擅自使用属于韩国足总知识产权的视频和照片来散布虚假和歪曲的信息，并借此谋取不正当利益的行为，我们将严正应对。”

本次内讧的导火索源于韩国近期主场0比0逼平委内瑞拉，令人失望的比赛，效力于拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的后卫金玟哉在下半场被替换下场后愤怒地摔掉球鞋。金玟哉赛后直言“每名球员都需要低下头来倾尽全力”，此番言论进一步加剧外界关于队内出现分裂的猜想。

与此同时，部分在亚运会夺冠后获得免除服兵役资格的球员，因赛后的庆祝方式被公众质疑将免除兵役作为踢球的主要动力，从而引发极大的民愤。韩国国防部长姜信哲已明确表示，计划将缩减这一兵役优惠政策。