女子网球协会（WTT1000）武汉网球公开赛迎来超级星期三（10月14日），中央球场星光熠熠，头号白俄罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）、二号美国的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）、六号捷克的卡洛琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）、七号波兰的选手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）等首轮轮空的四大种子轮番登场角逐女单次轮，但四名大满贯得主有喜有忧，前两号种子均出局。

14日上午11点首场比赛，六届大满贯冠军伊加率先在中央球场迎战替补选手同胞玛格达莱娜·弗莱彻（Magdalena Frech），双方展开了精彩的底线大战。

此前双方交手一次，伊加两盘取胜。目前她正全力争夺WTA年终总决赛席位，武网的每一分都很关键。去年她首次参赛闯入女单八强，今年能否更进一步？

比赛首局，伊加就与玛格达莱娜展开缠斗，双方打出一个12分钟的长局后她被破发。此局，她的一发进球率偏低且浪费三个局点，最终发球双误让对手拿到第五个破发点后兑现。次局，玛格达莱娜在挽救两个破发点后以2比0领先。

第三局，伊加再次发出双误，加上回球下网，被对手拿到两个破发点。但她利用发球和上网击球扳成平分，之后经过多拍回合艰难保发。第四局，玛格达莱娜发球局，浪费了两个局点。伊加在拿到第二个破发点后破发，双方战成2平。

随后，伊加逐渐找到状态，底线压得非常深，打得很有侵略性，连保再破连下四城，以6比2胜出。次盘，她没有再给同胞机会，以6比1获胜晋级16强。

赛后，伊加说：“我打早场可能最大的一个挑战，就是我得早起，而且马上就要找到状态。一开始失误比较多，确实我需要花一些时间来适应并进入比赛的状态。我一分一分地争，之后我发现失误变少了。但实际上，我调整好状态之后，那一切都会变得比较容易，我最终获得比赛的胜利。”

这是世界第九的伊加本赛季第40场胜利，也是她连续五年每个赛季赢下至少40场。如何保持这样的稳定性？她说：“每年的情况都不一样，也遇到不同的挑战，当然今年是最困难的。胜利对我意味着很多，我会尽力去打好每一场。”

六号种子捷克的洛琳娜逆转对手晋级武网16强。（武网组委会提供）

随后，卡洛琳娜迎来自己本届武网的首秀，与美国选手凯蒂·‌麦克纳莉（Caty McNally）展开第三次较量（前两次各取一胜）。世界第七的卡洛琳娜今年在温网再次闯入大满贯决赛，还斩获一项WTA1000硬地赛冠军。随着赛季进入收官阶段，她需要在武网1000赛事中争取关键积分，为年终总决赛资格全力冲刺。

双方这场大战耗时近三个小时，打满三盘才决出胜负。卡洛琳娜以3比6丢掉首盘后，通过两盘抢七以7比6（1）、7比6（4）逆转凯蒂晋级16强。

赛后，卡洛琳娜说：“我很高兴赢得自己在本届武网的首胜。这是非常艰难的一场比赛，在身体上和精神上都是这样，第一盘并不在最好状态，第二和第三盘我做了一些调整，我很高兴能够在后两盘的两个抢七中获得胜利。我知道今年我在抢七当中表现得非常好，当时在脑子里面想，这就是我的领域和优势，这就会给我一些信心，每一分都打得更具有侵略性，所以两个抢七我都获胜了。”

杰西卡不敌劲旅叶莲娜

不过，世界第四的杰西卡则没有卡洛琳娜在抢七中那么幸运。她在与前法网冠军、拉脱维亚名将叶莲娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko）上演的焦点对决中，首盘以6比2获胜，次盘抢七以7比6（7）落败，第三盘以3比6告负。

作为去年武网女单亚军，她在美网后调整状态缺席中网空降武汉，却止步次轮。

在抢七中不走运的还有武网三冠王阿丽娜。她在晚场迎来本届首秀，对阵美国选手李吉妮。李吉妮原本首轮过招中国的郑钦文，但因后者退赛而遭遇头号种子。

此前双方交手三次，阿丽娜保持全胜，但第四次她没能在福地笑到最后。前两盘以6比3、4比6战成平局后，她在第三盘以2比5落后。奋力将比赛拖入抢七，以6（5）比7被世界排名第31位的对手击败无缘16强，创下武网参赛的最差战绩。

值得一提的是，持外卡出战的中国金花郭涵煜14日再创佳绩，在女单第二轮以6比4、4比6、7比6（3）击败资格赛选手美国选手凯蒂·沃利内茨‌（Katie Volynets），职业生涯首次打进WTA1000女单16强，创下最佳战绩。