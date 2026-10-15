（曼彻斯特综合电）尽管挪威锋霸哈兰德（Haaland）在新加坡时间星期四（10月15日）的欧冠上演梅开二度，超越阿根廷巨星梅西（Messi）成为赛事史上最快攻入60球的球员，但曼市（Manchester City）还是在主场以2比4不敌巴黎圣日耳曼（PSG），吞下赛季首败。

这是曼市被独立委员会裁定违反英超114项财务规则后，首次在主场出赛。在这场欧冠联赛阶段比赛中，杜埃（Doue）和登贝莱（Dembele）在两分钟内先后破门，随后维蒂尼亚（Vitinha）锦上添花，帮助客队上半场取得3比0领先。

大巴黎的锋线展现出强大实力，杜埃和登贝莱（左）在开场15分钟内先后进球。图为登贝莱进球后与队友哈基米（右）一起庆祝。（法新社）

在一度面临惨败的情况下，曼市状态有所复苏，在下半场向客队展开猛攻。哈兰德在第53分钟和75分钟各入一球，并以60场比赛攻入60个欧冠进球的成绩，成为欧冠史上最快达成这一里程碑的球员，比梅西少用了20场比赛。

在哈兰德两次进球间隙，大巴黎边锋阿克利乌什（Akliouche）取得破门，托雷斯（Torres）则射失罚球，让曼市逃过一劫。不过，主队最终还是没能翻盘，让哈兰德遭遇“里程悲”。

哈兰德在下半场为曼市追回一球后，大巴黎边锋阿克利乌什（蓝红衣）在10分钟后就为客队攻入第四球，重新拉大分差。（法新社）

马雷斯卡八连胜被终结

这是曼市新帅马雷斯卡（Maresca）接手以来，球队吞下的首场败仗，开局八连胜遭到终结。

赛后，马雷斯卡说：“我们可以从今晚的比赛中学到很多东西。即使我们在两分钟内连丢两球，而且对手是欧洲最好的球队，我们也必须继续坚持自己的打法……我会继续向球员学习，因为我来到这里才三个月。不过，目前整体感觉非常好。”

意大利籍主帅马雷斯卡（右）本季接替曼市功勋主帅瓜迪奥拉上任，但在不敌大巴黎后，开局的八连胜被终结。（法新社）

这场失利发生在曼市面临动荡的背景下，而这场风波的影响早已超出球场范围。独立委员会针对曼市114项英超财务违规指控作出的重大裁决，在英超联赛引发巨大震荡，也使曼市成为英格兰足球的“眼中钉”。曼市否认有任何不当行为，并已提出上诉。

目前，曼市在英超以三分优势力压阿申纳（Arsenal）领跑，星期六（17日）将在主场迎战伊普斯维奇（Ipswich）。

大巴黎主帅恩里克：球队有些幸运

率领欧冠卫冕冠军击败曼市后，大巴黎主帅恩里克（Enrique）透露，球队“有些幸运”。数据表明，曼市全场射门次数接近大巴黎的两倍，在对方禁区内的触球次数约为对手的三倍，但大巴黎把握机会的能力更强。

大巴黎主帅恩里克（中）认为，曼市错失不少机会，如果他们抓住机会的话，大巴黎应该会输球。（法新社）

赛后，巴黎以六分升至欧冠排行榜首位，曼市则跌至第17位。恩里克说：“如果曼市把创造出来的机会转化为进球，我们这场比赛可能会输……我们力争赢下每一场比赛，也努力取得进球。即使已经攻入一两球，我们也不会停止进攻。”

他补充道：“这种感觉非常美妙，但我必须再次强调，今天我们确实很幸运，因为下半场我们本来可能会丢更多球。”