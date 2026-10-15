（林茨路透电）高价加盟后饱受质疑的法国前锋巴尔科拉（Barcola）在新加坡时间星期四（10月15日）的欧冠联赛终于迎来爆发，于客场对阵奥地利球队林茨（LASK）的比赛中上演帽子戏法，助利物浦（Liverpool）以6比3大胜对手。

自8月份以1亿2300万英镑（约2亿零900万新元）从巴黎圣日耳曼（PSG）转会而来后，巴尔科拉曾因表现平平而饱受批评。但在代表利物浦出战的第七场比赛中，他终于踢入加盟后的首批进球，开始证明自己配得上高昂的身价。

利物浦此役展现强大的进攻火力，阿劳霍（Araujo）第22分钟头球建功，助队以1比0取得领先。第24分钟，巴尔科拉攻进加盟利物浦后的首球，并在13分钟后再下一城，让球队以3比0领先半场。

易边第51分钟，弗林蓬（Frimpong）为利物浦攻进第四球，巴尔科拉则在第66分钟完成帽子戏法。比赛尾声，库马斯（Koumas）也收获个人欧冠首球，助利物浦继首战击败体育马德里（Atletico Madrid）后，在本赛季欧冠继续保持全胜战绩。

利物浦主帅伊劳拉（Iraola）凭借这场大胜，有力地回应星期天（11日）在英超以0比3负于曼市（Manchester City）的失利。不过，利物浦下半场被林茨攻进三球，防守表现仍有改善空间。

伊劳拉：为巴尔科拉感到高兴

在上轮英超客场负于曼市后，伊劳拉（图）终于带领利物浦重回正轨，这让他感到如释重负。（法新社）

伊劳拉赛后说，很高兴看到巴尔科拉用实际表现回应外界的质疑。他说：“我真的为巴尔科拉感到高兴，因为星期三（14日）你们还在问我关于他数据不佳的问题，还有维尔茨（Wirtz）的情况，但我认为他们俩星期四都起到决定性作用。

“此外，维尔茨在寻找空档和控制比赛节奏方面也给我们很大帮助。我为他们感到高兴。我相信他们的自信心肯定很强，他们能感觉到我们的信任。但归根结底，能在欧冠客场比赛中享受过程，这对他们来说非常有益。”

巴尔科拉在过去两个赛季随大巴黎赢得欧冠冠军，并带着极高的期望来到安菲尔德，伊劳拉相信这名前锋在奥地利赛场的爆发，有助于他更好地适应英格兰足球。“显然，他应该好好享受这一刻，因为在欧冠赛场上演帽子戏法绝非易事。

“甚至在星期三的训练中，我就能感觉到他状态非常活跃，有时你确实能察觉到这些细节。虽然你永远无法预知球员在第二天的具体表现，但这（他的出色发挥）并不令人意外，因为我们当时就感觉到他已经为这场比赛做好了充分准备。”