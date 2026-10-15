（伯明翰综合电）在新加坡时间星期四（10月15日）进行的欧冠比赛中，英超球队阿斯顿​​维拉（Aston Villa）在杰克逊（Jackson）的出色发挥带动下，主场以6比0横扫土超传统豪门费内尔巴赫切（Fenerbahce），创下队史欧战最大胜绩。

维拉此前经历一段低迷时期，目前在英超仅排名第16位，但这场胜利无疑为球队注入强心针。这是维拉本赛季首次在主场取胜，也让球队将各项赛事不败纪录延续至四场，欧冠赛场更保持全胜开局。

维拉在第12分钟率先打破僵局。费内尔巴赫切中场贡多齐（Guendouzi）头球处理失误，曼赞比（Manzambi）得球后起脚劲射入网。这名21岁的瑞士前锋也成为历史上第二位在生日当天迎来欧冠首秀，并取得进球的球员。

维拉前锋曼赞比（右二）先开纪录，为维拉揭开进球盛宴的序幕。（路透社）

杰克逊随后接连把握机会，在第31分钟和第39分钟两度破门，将比分扩大至3比0。自8月从切尔西（Chelsea）加盟以来，这名塞内加尔前锋已在八场比赛攻入五球，逐渐展现身价。

易边再战，维拉中场巴克利（Barkley）在第68分钟主射罚球命中，四分钟后再度建功，将比分扩大至5比0。替补登场的亚伯拉罕（Abraham）则在第90分钟锦上添花，为维拉以6比0锁定胜利。

维拉主帅埃梅里（Emery）赛后说：“总的来说，这是一场非常精彩的比赛。虽然仍有改进空间，但这无疑是一个极好的结果。我们要继续前进，这对提升信心大有裨益。今天的表现非常出色，毕竟欧冠竞争极其激烈。”

他也特别肯定杰克逊的表现，称这名前锋既能利用速度冲击对手防线身后，也能回撤参与组织，但最重要的是必须出现在禁区内完成进攻。“当我们在进攻时，我们需要他始终出现在禁区内。杰克逊是我们的锋线尖兵。”

博德闪耀再扮巨人杀手 德甲球队欧冠集体失色

另一方面，挪威球队博德闪耀（Bodo/Glimt）继续扮演“巨人杀手”，主场以1比0力克2024年欧冠亚军多特蒙德（Dortmund）。加上德甲霸主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）星期三（14日）以3比3战平另一支挪威球队维京（Viking），德甲球队在本轮欧冠表现集体失色。

博德闪耀上季闯入欧冠16强，本赛季在北极圈内的人造草坪主场再次让欧洲豪门铩羽而归。这座只能容纳8200名观众的球场，是本届欧冠规模最小的比赛场地之一，过去曾见证博德闪耀击败曼市（Manchester City）和国际米兰（Inter Milan）等劲旅。

多特此役在场上显得缺乏强度与节奏，开赛后便受到主队压制，半场只好与对手互交白卷。博德闪耀在下半场第52分钟率先打破僵局，边卫舍沃尔德（Sjovold）在前点包抄破门，助队以1比0领先。

博德闪耀边卫舍沃尔德（左二）攻破多特蒙德龙门后，展开双手与队友飞奔庆祝。（路透社）

落后的多特随即尝试反扑，主帅科瓦奇（Kovac）在第59分钟连换四人，替补登场的恩梅夏（Nmecha）在比赛尾声虽制造威胁，但仍无法攻破主队防线，多特只好以0比1吞下本赛季揭幕战德国超级杯以来的首场失利。

科瓦奇赛后坦言：“我们没什么可抱怨的，输球是咎由自取。我们今天缺乏足够的激情，而博德闪耀在这方面做得好得多。他们率先取得进球后，我们才如梦初醒，但那时已经太晚了。”