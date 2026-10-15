（曼彻斯特综合电）曼联（Manchester United）后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）在球队欧冠输球后，公开批评俱乐部高层引援不力，引发不满。过后他发文解释自己是情绪激动，但并未道歉。曼联高层正评估他的言论，考虑是否采取纪律处分。

曼联星期三（10月14日）在欧冠客场以0比2不敌体育马德里（Atletico Madrid）。赛后，这名28岁的阿根廷国脚接受采访时，点名批评足球总监威尔考克斯（Wilcox），直言对方在夏季转会窗的表现未达预期，并认为现有阵容不够强大，尚不足以应付欧冠这样的高水平赛事。

马丁内斯当时直言不讳道：“我对我们的足球总监有更高的期待。我们期待高层、期待上面的人，能够引进更多球员，让球队具备竞争力。”

曼联可能对马丁内斯采取纪律行动

据ESPN报道，曼联高层已讨论马丁内斯的言论。当天原本是球员的休息日，球队预计星期四（15日）返回卡灵顿训练基地，届时马丁内斯将得知，俱乐部是否会采取进一步行动。

据天空体育新闻（Sky Sports News）报道，马丁内斯的言论不仅引起董事会不满，也在更衣室引发愤怒与不解。球队登上飞返曼彻斯特的飞机时，至少有一名队友当面质疑他的说法。

部分队友不满他的话被解读为质疑现有阵容的实力。不过，威尔考克斯目前仍获得曼联高层支持，内部没有迹象显示他的职位受到威胁。

威尔考克斯于2024年4月以技术总监身份加盟曼联，同年12月升任足球总监。前主帅阿莫林（Amorim）今年1月遭解雇，据悉与他和威尔考克斯关系恶化有关。

曼联少数股东拉特克利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）当初在威尔考克斯的任命中发挥关键作用，目前仍对他在俱乐部高层的表现感到满意。

曼联足球总监威尔考克斯（前排左）据报依然受到俱乐部少数股东拉特克利夫爵士（前排右）的信任，职位较为稳固。（路透社档案照片）

马丁内斯：输球导致情绪激动 对曼联目标始终如一

马丁内斯星期四在Instagram发布声明，试图澄清自己的言论。他承认，赛后因为未能取得理想结果而感到愤怒和沮丧，因此说话时情绪激动。

“赛后，我因为没能取得我们所有人都渴望的结果而感到愤怒和沮丧，因此说出了那些话。了解我的人都知道，我对足球充满热情、投入十足，并且有着强烈的求胜欲望。当事情没有按照我们的期望发展时，我会感到难受，尤其是当我代表曼联这样一家具备深厚历史底蕴和崇高地位的俱乐部时。

“我的言论反映我的真实感受，也体现我有多么渴望看到这家俱乐部能够争夺最高荣誉。高标准是我对足球的理解，也是穿上这件球衣所肩负的责任的一部分。”

马丁内斯自2022年加盟曼联以来饱受伤病困扰，总共才为球队出战76场比赛。据报，如果他的身体条件未好转，可能面临离队风险。（路透社）

他也承认，球员必须为场上表现承担首要责任，并强调自己愿意率先承担这份责任。“我们必须对自己提出更高要求，并团结一致，努力带领曼联重返巅峰。我相信我的队友、我们的主帅，以及所有正在努力推动俱乐部前进的人。我坚信，前进的道路就是继续携手合作，保持雄心与投入。”

马丁内斯强调，他对曼联的目标始终如一，就是争胜、在最高水平赛事中竞争，并为队徽倾尽所有。据悉，他依旧是曼联主帅卡里克（Carrick）麾下的重要球员，曼联方面也希望谨慎处理这一风波。

马丁内斯合约明年到期 续约前景不明朗

值得一提的是，这并非马丁内斯首次公开抨击俱乐部高层。2022年效力荷兰埃杰克斯（Ajax）期间，他曾将球队体育总监汉斯特拉（Hamstra）称为“无名小卒”。他也一直有意离开老特拉福德，今年夏天曾希望转投体马，但曼联没有收到合适报价。

马丁内斯的合同将于明年夏天到期，曼联拥有将合约延长一年的选项。随着俱乐部计划在未来几个转会窗重组后防线，他的续约前景仍不明朗。据悉，曼联已在物色新的中卫人选。