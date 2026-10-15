（圣伊西德罗法新电）马拉多纳（Maradona）的家属星期三（10月14日）呼吁法庭对这名已故阿根廷足球传奇的医疗团队成员判处严厉的监禁刑罚，其中两名女儿更将父亲的死亡形容为“谋杀”。

自今年4月以来，七名医疗专业人员因涉及马拉多纳的死亡而接受审讯。马拉多纳于2020年11月25日去世，当时他刚接受脑部血块手术，正在休养。

这名1986年世界杯冠军球星终年60岁，死因是心脏衰竭及急性肺水肿，距离他接受手术仅两周。控方指控，马拉多纳在租住的私人住宅休养期间，其医疗团队在他去世前提供的护理严重不足。七名被告均否认相关指控。

不过，马拉多纳家属对于涉案医护人员应面对多重的刑罚，意见并不一致。马拉多纳两名女儿达尔玛（Dalma）和吉安妮娜（Gianinna）的代表律师布兰多（Burlando）星期三指控医疗团队成员“谋杀”马拉多纳，并要求法庭判处七名被告中的六人最高15年监禁。

马拉多纳的女儿达尔玛（中）和吉安妮娜（右）将父亲的死亡称为“谋杀”，背景里是马拉多纳的前妻维罗妮卡·奥赫达，她是马拉多纳幼子迭戈·费尔南多·马拉多纳的母亲。（法新社）

布兰多说：“他们杀害了一名传奇英雄。”他也指责被告对这名传奇人物的命运表现出“冷酷无情的漠视”。

另一方面，马拉多纳三名姐妹丽塔（Rita）、克劳迪娅（Claudia）和安娜（Ana）的代表律师，则要求对七名被告中的五人判处最高10年监禁。

她们的律师胡拉多（Jurado）认为，医疗协调员南希·福尔利尼（Nancy Forlini）应受到最严厉的惩罚。

星期二（13日），马拉多纳年仅13岁的幼子迭戈·费尔南多·马拉多纳（Diego Fernando Maradona）的代表律师也提出量刑要求，主张判处马拉多纳的私人医生卢克（Luque）及南希各16年监禁。

阿根廷检察官上星期开始进行结案陈词，要求法庭裁定七名被告中的六人罪名成立，并提出四年至12年不等的监禁刑期建议。检方同时主张，应对卢克判处最重刑罚。

结案陈词预计持续至10月底。法庭位于布宜诺斯艾利斯近郊圣伊西德罗，距离马拉多纳去世的地点不远。预计法庭完成结案陈词后，择日作出裁决。