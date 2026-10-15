（苏黎世法新电）据知情人士星期三（10月14日）向法新社透露，国际足球联合会计划在未来四年内设立一项总额高达63亿5000万美元（约81亿3200万新元）的足球发展基金。

这项重磅计划预计将在新加坡时间星期四（15日）于苏黎世举行的国际足联理事会会议上获得批准。届时，国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）将与36名理事会成员齐聚一堂，对提案进行表决。

据悉，这项针对2026年至2030年周期的发展基金，部分资金将源于在商业上取得巨大成功的2026年世界杯所积累的金融储备。据美联社率先披露的计划细节，国际足联的211个成员协会以及各地区足联，各有望获得高达2500万美元的丰厚拨款。

值得注意的是，这一拨款额度远远超出因凡蒂诺的主要批评者——欧洲足联（UEFA）主席塞弗林（Ceferin）以及中北美洲及加勒比海足联（CONCACAF）主席蒙塔利亚尼（Montagliani）此前所提议的1000万美元。

今年夏天，因凡蒂诺曾宣布有意向私人投资者开放世界杯等顶级赛事，但这一计划引发足球界的广泛批评，并在欧洲足联、中北美洲及加勒比海足联和亚洲足联（AFC）牵头的强烈反对下被迫搁置。

在风波之后，因凡蒂诺于9月底启动与各成员协会的磋商程序，旨在改革全球足球机构的运作方式。他宣布，首批改革提案最早可能在星期四的理事会会议上进行审议。

现年56岁的因凡蒂诺自2016年起执掌国际足联，他目前正积极寻求在2027年3月的选举中连任。截至目前，他的反对者们尚未能就推举一名共同的挑战者达成共识。

另一方面，据多家媒体报道，塞弗林已决定在欧洲足联寻求连任，蒙塔利亚尼预计也将继续竞选其所在地区足联的主席职位。各候选人提交竞选申请的最后期限为11月18日。