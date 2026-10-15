（伦敦综合电）随着英国国会对英超卫冕冠军曼市（Manchester City）的审查日益加强，英国税务海关总署（HMRC）星期三（10月14日）以“纳税人保密规定”为由，拒绝透露是否正对这支深陷财务违规风暴的豪门展开调查。

英国国会财政委员会主席梅格·希利尔（Meg Hillier）此前向税务海关总署常任秘书长JP·马克斯（JP Marks）发函质询。由于曼市早前被裁定触犯逾100项英超规则，希利尔要求马克斯交代税务局对此将采取何种行动。

根据英国法律，若企业因虚假陈述导致少缴税款，税务海关总署有绝对权力重新审查其纳税申报表，并处以巨额财务罚款。

税务海关总署在一份官方声明中回应称：“基于纳税人保密原则，马克斯先生无法对任何可能正在进行的针对俱乐部的调查发表评论。但他向委员会保证，税务局一直与足球界的各机构保持建设性合作，一旦有信息显示存在潜在的税务风险，当局将考虑采取行动。”

税务海关总署也补充道，在2025至2026年度，共进行68项涉及足球运动员、经纪人，以及俱乐部的税务调查。这些合规工作已为英国带来1亿1000万英镑（约1亿8700万新元）的额外税收。

希利尔对税务局的回应表明：“足球在我国具有极大的文化意义，我致函的目的，正是为了确保税务局能充分认识到曼市事件的严重性。从税务局目前的回复来看，我认为他们是保持警觉的。”

英超联赛早前指控曼市在近10年的时间里，利用虚假的商业赞助合同来虚增收入，并隐瞒超过9亿英镑的成本。对此，曼市坚决否认一切违规指控，并已就裁决提出上诉。这场关乎“蓝月亮”命运的场外博弈，显然还远未平息。