国际女子网球协会（WTA）星期三（10月14日）宣布，美国名将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）和可可·高芙（Coco Gauff）已取得WTA年终总决赛参赛资格，这会是两人连续第五年亮相这项赛事。

今年的总决赛将于11月8日至15日在美国的印第安韦尔斯举行。除了杰西卡和可可，也取得参赛权的还有世界第一的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）、白罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）、法国公开赛新科冠军米拉·安德列娃（Mirra Andreeva），以及温布登锦标赛冠军琳达·诺斯科娃（Linda Noskova）。

目前，还剩下两个席位可争夺。

可可今年在四大满贯的表现还不错，她先后闯入温网和美网半决赛，在澳网止步八强，法网的成绩则是第三轮。（法新社）

杰西卡和可可今年在巡回赛表现出色，杰西卡一共五次打入决赛，其中两次还是在WTA 1000级别赛事。在五项决赛中，杰西卡收获两冠三亚。

可可同样在本赛季的WTA 1000级别赛事有不俗表现，她夺得辛辛那提公开赛冠军，并在迈阿密公开赛和意大利公开赛闯入决赛。此外，她在大满贯赛事中也有出色发挥，先后闯入温网和美网半决赛，在澳网则止步八强，法网的成绩则是第三轮。

在WTA年终总决赛积分榜上，排名前七的选手或组合将自动获得资格，第八个席位则将授予尚未取得资格、排名第八至第20位的最高排名大满贯冠军。