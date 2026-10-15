（苏黎世综合电）据美国体育媒体ESPN报道，为了避免今年夏天世界杯期间红卡禁赛令被离奇推翻的轩然大波再次上演，国际足球联合会（FIFA）正准备紧急修改相关规则，明文禁止未来随意撤销或暂停自动单场禁赛的处罚。

在今年夏天的世界杯赛场上，美国队前锋巴洛贡（Balogun）在32强对阵波黑的比赛中，因争抢时踩踏对手右脚踝，在第64分钟被裁判直接出示红卡驱逐出场。尽管美国队在10人应战的情况下仍以2比0赢下比赛，但巴洛贡理应在接下来的比赛中面临强制性的单场禁赛。

然而，令人意想不到的是，国际足联纪律委员会随后竟史无前例地推翻了这一红卡禁赛令，巴洛贡奇迹般地获准在7月6日对阵比利时的16强赛中披挂上阵。尽管美国队最终被比利时以4比1横扫出局，但巴洛贡红卡在身仍上场还是引起了众怒。

特朗普声称向因凡蒂诺求情 风波升级政治干预丑闻

当美国总统特朗普公开承认，自己曾亲自向国际足联会长因凡蒂诺（Infantino）求情并要求重新审查该处罚后，这场风波更是直接上升为政治干预足球的丑闻。尽管因凡蒂诺极力撇清关系，坚称纪律委员会的决定是完全独立的，自己并未插手，但外界的质疑声浪依旧居高不下，甚至有批评指他与特朗普关系过密，存在利益冲突。

据消息人士透露，由37名成员组成的国际足联理事会星期四（10月15日）将召开会议。在议程表的最顶端，赫然列着一项关于修改国际足联纪律规则的动议，旨在彻底封死未来暂停单场禁赛处罚的漏洞。

不过，即便规则得以修改，围绕着巴洛贡的红卡罗生门恐难在短期内平息。包括英足总主席、国际足联副会长黛比·休伊特（Debbie Hewitt）在内的多名体坛高层已向因凡蒂诺施压，要求完整公布与该案相关的所有内部文件。

星期四的这场高层会议，注定是暗流涌动。除了红卡争议，因凡蒂诺还因早前一项试图将世界杯商业权益20%股份出售给私人投资者的秘密计划而备受抨击。这位掌舵国际足联近11年的会长，目前正面临着其任期内最严峻的信任危机与下台呼声。