（利雅得综合电）在沙特阿拉伯近期遭受袭击后，原定于10月21日开赛的“六王大满贯”（Six Kings Slam）网球赛已被延期至12月27日至30日举行。与此同时，亚洲足联也透露不排除将原定于2027年初举行的亚洲杯推迟至2028年。

沙特首都利雅得国际机场星期六（10月10日）遭袭，造成至少12人死亡、逾300人受伤。这是沙特10多年来伤亡最惨重的一次袭击。

六王满贯赛是每年10月在利雅得举行为期四天的网球表演赛，今年已进入第三个年头，即将参赛的选手包括乔科维奇（Djokovic）、阿尔卡拉斯（Alcaraz）、兹维列夫（Zverev）、弗里茨（Fritz）、勒纳·钱（Learner Tien）和德米纳尔（de Minaur）。虽然只是一场表演赛，但它却凭借创纪录的奖金吸引世界顶尖球员参赛。

不过，沙特阿拉伯娱乐总局主席图尔基·阿拉尔希赫（Turki Alalshikh）星期三（14日）在社交平台X转发了利雅得赛季（Riyadh Season）娱乐活动计划的一份声明，并写道：“由于后勤方面的原因，六王大满贯网球赛将延期举行，赛事现定于12月27日开赛。”

不久之后，原定于10月16日至25日在沙特第二大城市吉达举行的国际足联电子竞技世界杯（FIFAe World Cup）也宣布延期，但主办方未公布更多细节，只写道：“这项决定是在评估地区近期局势的发展，以及相关情况对赛事所需后勤安排的影响后作出的。有关国际足联电子竞技世界杯的进一步消息，将在适当时候公布。”

据了解，日本和巴西在评估东道国的局势后，已于上星期六宣布退出这项赛事。

亚足联不急于决定是否延迟

沙特阿拉伯也将在2027年首次主办亚洲足球杯，这将是该国为承办2034年世界杯进行的一项重要考验。

这项由24支球队参加的赛事定于2027年1月7日开赛，将在利雅得、吉达，以及阿尔科巴尔三座城市的八个场馆举行。

亚足联主席萨尔曼·本·易卜拉欣·阿勒哈利法（Salman bin Ibrahim Al Khalifa）指出，亚足联目前“并不急于作出决定”，暂时不会仓促决定是否推迟赛事。

他在国际足联理事会于苏黎世召开会议期间告诉记者：“我们可以等到11月底，地区局势可能迅速变化，变得更好，也可能变得更糟，我们需要观察事态如何发展。”

他补充说：“如果有必要，我们就会作出决定。若情况需要，赛事也可以推迟一年，改在2028年举行。不过，目前我们仍在密切关注局势，一切都按计划进行。”