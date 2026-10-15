新加坡长距离自由泳女将颜欣慧星期四（10月15日）在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的游泳世界杯第三站，也是最后一站中再创佳绩，在女子1500米自由泳摘金，并以15分38秒41刷新亚洲短池纪录和全国短池纪录。

23岁的颜欣慧上星期在乌兹别克斯坦塔什干站的同一项目中夺冠，成绩为15分45秒23。她在阿塞拜疆巴库举行的首站世界杯中，则以8分15秒73赢得女子800米自由泳金牌，同时刷新全国纪录。

上站夺冠后 刷新亚洲纪录列为额外目标

对于这次打破亚洲纪录，颜欣慧说，她参加世界杯系列赛时原本并没有特别设定这个目标，但上星期结束塔什干站的比赛后，她重新留意到亚洲纪录，因此将刷新纪录列为本星期比赛的额外目标，也让自己对1500米自由泳赛事更加期待。

她告诉《联合早报》说：“这次刷新（亚洲）纪录对我来说特别有意义，因为1500米自由泳是我的主项，而我已经很久没有参加短池比赛了。过去两个月，我一直在训练营和亚运会之间奔波，很长一段时间都没有在短池训练。因此，这次能够取得这样的成绩，对我来说格外特别。

“我很高兴，过去一个赛季针对转身技术所做的训练，在这一站发挥了很大的作用。不过，技术提升是一个持续的过程，我还有很大的进步空间。”

从共和联邦运动会到亚运会，再到游泳世界杯，颜欣慧过去三个月赛程紧凑。亚运会结束后，她没有太多时间休息，便投入10月1日开赛的世界杯系列赛。

她坦言，连续参赛并非一帆风顺，但也希望借此机会减轻心理压力，以更轻松的心态享受比赛。

她说：“来到世界杯后，我告诉自己要好好享受比赛、活在当下，结交新朋友，多和其他人交流，并尽情体验整个过程。我不知道自己下一次还会不会参加世界杯系列赛，所以希望珍惜每一站比赛，享受每一段经历。”

爱知—名古屋亚运会游泳项目于9月25日结束。第三次参加亚运会的颜欣慧在女子400米、800米和1500米自由泳项目中均摘得银牌，凭借一己之力为新加坡贡献三枚银牌，助我国在亚运会游泳奖牌榜上排名第七。

竞技状态仍处巅峰 坦言转身技术须提升

经历亚运会和世界杯前两站赛事后，颜欣慧对自己的状态相当满意。她认为，目前的身体状态可能是自己游泳生涯中最好的阶段。

不过，她也强调，自己仍有不少需要改进的地方。

她说：“转身技术还是需要继续改进，因为我觉得自己还没有做到完美。除了转身，整体比赛执行方面也有提升空间。接下来，我们需要仔细分析比赛数据，找出自己在哪些环节仍有不足，再继续强化自己的优势。”

除了颜欣慧，为我国在世界杯系列赛中取得奖牌的还有张正伟。他在塔什干站的男子50米蝶泳以21秒96获得银牌，优于他在巴库站的银牌成绩（22秒01）。